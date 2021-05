Ignazio Moser, il dettaglio hot fa impazzire i social. "Ecco perché Cecilia Rodriguez..." Isola a luci rosse

Giada Oricchio 04 maggio 2021 a

All'Isola dei Famosi spunta un "grosso" particolare e i social impazziscono: "Ecco perché Cecilia è così gelosa". In Honduras è sbarcato Ignazio Moser e durante l'ultima puntata, lunedì 3 maggio, un paio di ciclisti bianchi ha messo in risalto i "gioielli di famiglia", una dote molto apprezzata dal web già ai piedi del giovane Moser per i muscoli guizzanti e possenti.

Ho Capito adesso perche’ cecilia rodriguez è così gelosa di Ignazio #isola pic.twitter.com/z2A34biwnG — Giacomo Urtis (@giacomourtis) May 3, 2021

Battute e risolini si sono sprecati per quel fermo immagine sulle parti intime di Nacho: "Adesso capisco Cecilia", "Brava Cechu!", "Ecco perché è gelosa". In verità, era già noto ai più che il figlio del campione di ciclismo avesse grandi attributi: lo rivelò senza falsi pudori la stessa Cecilia Rodriguez poco dopo averlo conosciuto nella casa del GFVIP 2 dove fecero scalpore per i loro incontri ravvicinati dietro la tenda del confessionale, nella suite e nel famigerato armadio.

Quella che sembrava una passione travolgente (la sorella minore di Belen Rodriguez lasciò in diretta tv Francesco Monte per Moser), era invece un grande amore. Cecilia e Ignazio stanno insieme da 3 anni e sono ancora molto innamorati.

