Isola dei famosi: via Gilles, ecco i quattro in nomination. Ilary Blasi bacia Jeda ma accade l'imprevisto

Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile e Ubaldo Lanzo sono i nominati della quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, lunedì 3 maggio. Il televoto è “Chi vuoi salvare?”. Eliminato definitivamente Gilles Rocca. E Ilary Blasi bacia in diretta Jeda. Prossima puntata venerdì 7 maggio.

Flop

L’Isola dei Famosi 2021 si sta avvitando su sé stessa nonostante gli innesti di naufraghi nuovi: sempre più ripetitiva e prevedibile. La grande delusione è stato Gilles Rocca “dove mi attacco muoio Miriam”. Il naufrago è stato eliminato con il 61% dei voti, ha bisticciato con Tommaso Zorzi al grido del “chi sono io, chi sei te”, da attore consumato si è reso protagonista di una telenovela cilena (cit.) di cui francamente non ricordiamo le parole esatte causa eccesso di melensaggine e frasi fatte, non è restato su Playa Imboscada ed è tornato in Italia. Questo il congedo: “Amore, accendi il cellulare che ti sto per chiamare”. Si narra che lo abbia trovato spento. Un copione recitato maluccio.

Deludente Elisa Isoardi: l’eletta dagli autori è bellissima, ma questo atteggiamento da “lancio il sasso e nascondo la mano”, da buona a parole, ma da mimica facciale da tizzone ardente, ha stufato e non la rende più simpatica al pubblico. L’Isola era il trampolino di lancio per un programma a Mediaset. Amen.

Giù anche Valentina Persia in perenne modalità “La Sai l’ultima?” per il subdolo smarcamento da Gilles Rocca: ha capito che il romano non ha riscosso successo in Italia e senza pietà gli ha sfilato il suo sostegno da sotto il sedere, salvo poi arrampicarsi sugli specchi: “Gli amici dicono anche le cose che non vanno”.

Nulla di nuovo sul fronte di Cayo Cochinos con il topless da 8.250 euro (ipse dixit) di Emanuela Tittocchia, la naufraga “riso” dell’Isola, nel senso che è sempre in mezzo e polemizza con tutti, ma guai a farglielo notare: sbarra gli occhi e attacca una filippica alla Fariba. Restando in tema hot, non si può non citare Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez si è sottoposto alla prova del fuoco e Ilary Blasi: “Qual era la parte che bruciava di più?”, “Eh non lo posso dire…”, “Allora non era la pancia… Cecilia si è fuso, sono finiti i giochi” ha concluso la conduttrice.

Dimenticabile anche la linea di costumi con palme e cocchi di Beatrice Marchetti. Si apprezza lo sforzo della modella 24 enne a fare l’Isola da sola (nessuno accetta di restare con lei su Playa Imboscada), ma il filone dei micro bikini con lato B sempre di fuori non pare un colpo di fantasia.

Top

Ilary Blasi è l’unico vero elemento forte di quest’Isola. Si dà da fare come una matta per tenere insieme i pezzi del surviving game ricorrendo anche a fuoriprogramma con Jeda, il baby fidanzato di Vera Gemma: “Jeda, hanno riaperto i ristoranti, andiamo a fare questo aperitivo, come sei messo dopodomani? Io e te, senza Totti e Vera”, poi si è seduta vicina a lui e gli ha strappato un bacio sulle labbra. Rigorosamente tramite plexiglass. Ma destino ha voluto che il riflesso di Jeda diventasse il volto di Ilary.

Le puntate stanno diventando talmente piatte che le contorsioni linguistiche dell’inviato Massimiliano Rosolino (autoironico per fortuna) e i suoi litigi da vecchia suocera con Ubaldo Lanzo sono la cosa più divertente. Due esempi: “Spiego la prova, devono posizionare il totem in un’altra posizione e una volta posizionato devono riprenderlo e riposizionarlo. Tutto chiaro?” e ancora: “Adesso facciamo il gioco della mela, due coppie devono mangiare la mela appesa con le mani, no, cioè senza”. La Blasi lo sfotte: “Ah Massimilià, è un gioco vecchio come il cucco, la prossima volta spiega quello della bottiglia”.

Della quattordicesima puntata si salva anche il momento sentimental-piangina di Matteo Diamante e Awed, giovani che lavorano sui social e si sentono incompresi dai genitori. Hanno incassato l’endorsement dell’opinionista Tommaso Zorzi: “Vi capisco, pensano che siamo dei cialtroni solo perché veniamo dal web, ma non sanno cosa c’è dietro e non sanno quanto può essere cattiva la gente sui social, io questa cosa la vivo ogni giorno sulla mia pelle”.

Sempre a Tommaso Zorzi si deve il catfight trash con Gilles Rocca che lo aveva punto sul vivo citando il GF: “Tu quello hai fatto, pensi solo ai follower e ai like, io sono un attore”. Immediata la risposta: “Sei il George Clooney del tubo catodico… e andiamo… cinema adesso, ma che hai fatto?!”

Poco altro da segnalare se non che Isolde Kostner e Angela Melillo sono le due leader della settimana e che al televoto sono finiti Emanuela Tittocchia, Ubaldo Lanzo, Roberto Ciufoli e Miryea Stabile, due presenze fisse delle nomination.

