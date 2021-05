Gilles Rocca e Tommaso Zorzi, scontro violentissimo all'Isola. Roba da "telenovela cilena", rissa mai vista

Giada Oricchio 03 maggio 2021 a

Scontro violentissimo tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi 2021, lunedì 3 maggio: “Sei solo like e follower”, “E te invece che hai fatto?! George Clooney del tubo catodico. Stai facendo una telenovela cilena”. Critiche al naufrago anche da Elisa Isoardi e Elettra Lamborghini. Poi l’eliminazione.

Una lagna degna del maiale imperiale del Castello di Blandings. In un mese e mezzo, Gilles Rocca è passato dall’aggressività del finto leader alla passività lacrimevole per la fidanzata Miriam. Nel corso della quattordicesima diretta, l’attore declara: “Torno con una sensibilità diversa, un uomo che dimostra le proprie fragilità non si deve vergognare, io ne vado fiero. Mi manca troppo la famiglia. Perché mi sono spento? Ho avuto il Covid a Natale e ne sono uscito debilitato, ha pesato anche l’esperienza di Ballando, sono arrivato qui senza forza fisica e mentale. Mi ha destabilizzato non avere una persona che guardandola negli occhi mi dà forza, mi sono isolato per non pesare sul gruppo, non per fare pena. Il Covid è molto brutto, sono stato io a contagiare una mia zia e Miriam e questo crea un senso di colpa perché pensi che puoi uccidere una persona, questa cosa mi ha fatto male, il senso di colpa mi schiacciava”.

Iva Zanicchi lo difende: “Io ho avuto il Covid e so cosa si prova, non è facile mi trovo a piangere e fare brutti pensieri, capisco la tua reazione, si recupera, ma si cambia”. Elisa Isoardi lo guarda con aria scettica e sprezzante: “Mi dispiace vederti abbacchiato, ma lasciando da parte il Covid e Ballando cos’è che ti fa stare davvero giù? Datti una mossa, un leader è tale per autorevolezza e non per autorità, non puoi farti nominare (lo ha chiesto ai compagni giovedì scorso, nda)”. L’opinionista Elettra Lamborghini invece non prova nemmeno a nascondere il fastidio che le procura la visione di Gilles: “Perché non ti sei ritirato se stai così male?” e quello ammette che non voleva pagare la penale: “Abbiamo tanti vincoli, tu se ti ritiri al Festival di Sanremo hai delle penali… tu te lo puoi permettere, io non posso”. Tommaso Zorzi invece urla: “Siete dei gran para**li, è facile dare della bugiarda a Miryea, ma quello che è successo dietro le nomination è evidente e lampante, basta prenderci in giro”. E’ la molla che fa scattare Gilles Rocca: “Scusami, ma tu durante il tuo Grande Fratello…”, “Ma lascia stare sempre il mio GF, è la tua Isola!” lo blocca Zorzi e l’attore sbraita: “Che devo guardare? Hai fatto quello nella vita che devo guardare! Quello hai fatto nella vita!”.

Tommaso perde le staffe: “E perché tu cosa hai fatto nella vita, amore mio?! E dai su… alloraaaa… adesso cinema… ma chi sei George Clooney? Meno male che ci sei te!”, “Tu solo like e follower, che altro hai fatto? Io sono un attore, ho vinto il premio Massimo Troisi, ho fatto tanti film importanti, documentari, io vado avanti con le mani, tu con i follower e i like!!!” è il prosieguo dell’invettiva di Rocca contro Zorzi che alza gli occhi al cielo: “Gavimu George Clooney, il viagra del tubo catodico”. Lo scontro in Palapa viene interrotto da un videomessaggio della fantastica ossessione Miriam davanti al quale Gilles si commuove, si contorce e riparte con frasi dolciastre peggio di una meringa: “E’ l’amore più bello della vita mia, non è un’ossessione, non me ne frega un ca**o dei soldi, non me ne frega un ca**o di niente. Certo che ho paura di perderla, questo programma mi sta distruggendo, l’amore che provo per questa donna è infinito”. Ma Zorzi non perdona: “Sembra una telenovela cilena” e la Isoardi ride a crepapelle: “Ma sul serio stai a fa’ cosi’? Questo è il turbamento che hai? Non ho parole, ma dai… non capisco, mi sembra troppo. Ti sei incastrato nel tuo personaggio”. Non solo gli opinionisti, anche il pubblico non ne può più di Gilles Rocca e lo rispedisce da Miriam con il 61% dei voti tra l’esultanza di Elettra: “Yauuu”. Lui dice di essere contentissimo e dà il bacio di Giuda a Isolde Kostner perché “credo sia un voto buttato”, ma la Lamborghini non perdona: “Oddio, pesante fino all’ultimo”.

