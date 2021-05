Isola dei famosi, Elisa Isoardi torna in tv e non trattiene l'emozione: la regina delle Amazzoni è in formissima

Giada Oricchio 03 maggio 2021 a

Ingresso trionfale per Elisa Isoardi in apertura della quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, lunedì 3 maggio. La conduttrice piemontese ed ex naufraga, ritiratasi per un problema all’occhio risolto a tempo di record, è entrata in studio sfoggiando un bellissimo abito lungo bianco ghiaccio con strass e volto leggermente bronzato. Per lei, un trattamento di favore: Ilary Blasi l’ha presentata subito in pompa magna come “la regina delle Amazzoni” e ha fatto uno strappo alla regola invitandola al suo fianco a centro studio (Brando Giorgi, ad esempio, era già seduto ed è stato salutato successivamente).

Scambio di convenevoli un po’ smielati: “Quanto sei bella”, “Anche tu, bellissima”, poi le prime dichiarazioni della Isoardi: “E’ un’emozione vera, sembra di non aver mai fatto televisione, è la prima volta che mi riaffaccio alla socialità perché dal rientro dall’Honduras sono stata in montagna”. Poi l’ha fatta accomodare e l’ha promossa a quarta opinionista aggiunta.

