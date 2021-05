Diletta Leotta scarica Ryan Friedkin: solo un limone, sto con Can Yaman

03 maggio 2021 a

Non c'è due senza tre e così arriva un altro Tapiro d'oro per Diletta Leotta. La bella conduttrice di Dazn è al centro di un triangolo mediatico piuttosto singolare. Pochi giorni dopo lo sfogo sui social per le notizie uscite sulla sua vita privata e dopo aver smentito ai microfoni proprio di Striscia la notizia la fine della relazione con l’attore turco Can Yaman pronto per il matrimonio, è arrivata la doccia fredda delle foto pubblicate dal settimanale Oggi. Com'è noto, Diletta è stata immortalata mentre dà un bacio a Ryan Friedkin, figlio del magnate americano e presidente della Roma Dan.

Così Valerio Staffelli le ha consegnato un altro Tapiro d’oro, il settimo della carriera, nella puntata in onda questa sera (Canale 5, ore 20.35). Ma cosa dice all'inviato del tg satirico Diletta Leotta? "Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa", ha chiarito Leotta. "Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che mandassero un drone fuori dalla finestra di casa mia a spiarmi", dice la Leotta con parole che probabilmente alimenteranno le polemiche.

Qualche tempo fa sempre raggiunta da Staffelli aveva confermato che con Can va tutto a gonfie vele. "Ha rimandato le nozze, addirittura annullato tutto" la provocava Staffelli arrivato col Tapiro. "Il matrimonio non è saltato". "Ma come sembra che la storia sua finita..." "Ma no si tratta di fare le cose con i tempi giusti", il botta e risposta tra i due. Il sospetto è anche la sparizione da Instagram... "Ma quelle sono questioni di business, non di cuore... scelte di comunicazione..."

