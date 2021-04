Diletta Leotta e Ryan Friedkin, è nato un nuovo amore? La coppia avvistata insieme in un hotel a Roma

26 aprile 2021 a

Impazza il gossip a Roma su Diletta Leotta e Ryan Friedkin. Come svelato da Dagospia il vice-presidente della AS Roma e la giornalista di Dazn sono stati avvistati per una settimana di fila in un hotel della Capitale, a conferma di voci che si inseguivano dall’inizio dell’anno su una possibile storia d’amore tra i due.

E sarebbe proprio l’imprenditore texano il motivo che ha portato la Leotta a rompere il legame con Can Yaman, di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni. “No, il matrimonio non è saltato, si farà. Si tratta solo di fare le cose con i tempi giusti. Se la storia è vera? Certo che è vera!” ha detto l’ex volto di Sky dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, ma nonostante questa smentita le cronache rosa si sono riempite di notizie volte a confermare l’addio con l’attore turco.

I Friedkin (Dan, il padre di Ryan, è il presidente del club di calcio) sono molto riservati e non hanno lasciato trapelare nulla della loro vita privata durante questi mesi di permanenza a Roma, ma è difficile sfuggire agli occhio di Dagospia e del chiacchiericcio romano.

