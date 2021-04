Diletta Leotta, "il matrimonio non è saltato". Riecco Can Yaman e i fan impazziscono

Giada Oricchio 25 aprile 2021 a

Can Yaman e Diletta Leotta si sposano sì, no, forse. L’attore turco e la conduttrice di Dazn stanno vivendo una stupenda storia d’amore, almeno così raccontano, nello scrigno della loro privacy. Peccato che le poche foto dei due insieme siano tutte “posate”: gli scatti al maneggio, quelli sulla terrazza di una casa romana dove in primo piano c’è la promozione di una nota marca di scarpe, quelli di lui in giro per Roma con la mamma di Diletta. Per non parlare della famosa foto dell’anello di fidanzamento con raggio di sole al tramonto che cade a pennello in mezzo ai loro volti. Roba da shooting fotografico. E infatti lo era. Diciamo che di foto spontanee non c’è traccia, di servizi patinati sì, ma ciò non vuol dire che il legame non sia reale. Gli agguerriti (e spesso maleducati) fandom di Can Yaman non credono al grande amore e raccontano altre "verità", tra cui quella che il bel turco, al suo arrivo in Italia, avesse perso la testa per un’altra donna e successivamente per Diletta Leotta tanto da volerla sposare subito.

L’ex di King Toretto però avrebbe frenato e raffreddato i bollenti spiriti del 33enne. Voci e supposizioni che foraggiano il gossip, ricordano la favola dei fiori d’arancio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone e aumentano la visibilità e i follower (lei è salita a 7,7 milioni, lui invece, nonostante la mossa di marketing di chiudere e aprire il profilo, è rimasto sugli 8,3 milioni).

Nello storytelling di questa passione non può e non deve mancare il tassello della gelosia e delle prime crepe che li avrebbe portati alla rottura con tanto di anello di fidanzamento sfilato dal dito. L’inviato di “Striscia la Notizia”, Valerio Staffelli, ha consegnato il Tapiro d’oro a Diletta Leotta che lo ha sorpreso smentendo la crisi con Can Yaman: “No, il matrimonio non è saltato, si farà. Si tratta solo di fare le cose con i tempi giusti. Se la storia è vera? Certo che è vera!”. Ci aspettano una primavera e un’estate caldissime: l’attore turco si è visto rimandare a fine settembre le riprese di “Sandokan” e ha un po’ più di tempo libero a disposizione per trovare il nido d’amore e impalmare la riottosa fidanzata dopo accurata opera di persuasione. Siamo fiduciosi.

