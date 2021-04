Diletta Leotta subito smentita: ecco la foto del bacio con Ryan Friedkin. La Lucarelli la massacra

Giada Oricchio 28 aprile 2021 a

E adesso cosa pensa nonna? Il settimanale “Oggi” ha pubblicato in copertina lo scoop del bacio tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin, vice-presidente della Roma. E il giornalista Paolo Bargiggia sferra l’attacco: “Leotta faccia di bronzo. Nell’ambiente tutti sanno la verità”. Sulla stessa linea anche Selvaggia Lucarelli, che non risparmia critiche alla collega.

Il silenzio è d’oro. Ieri il sito di Roberto D’Agostino aveva lanciato l’indiscrezione di un flirt tra Diletta Leotta, volto di Dazn, e Ryan Friedkin, rampollo americano e figlio del proprietario della Roma. Il volto di Dazn però è fidanzata con l’attore turco Can Yaman e soprattutto - come ha confermato lei stessa pochi giorni fa a “Striscia la Notizia” - sta pianificando “con i tempi giusti” (ipse dixit) il matrimonio. La Dago-notizia aveva suscitato nella catanese un moto di rabbia così incontrollato da reagire pubblicando sul suo profilo Instagram una lunga invettiva contro la stampa spazzatura. Rispediva al mittente l’accusa di essere una “mangiauomini” (Selvaggia Lucarelli ha osservato che era un modo edulcorato e retrogrado per dire che non era una “pu**ana”) e rivendicava il diritto di spogliarsi sui social e incontrarsi con amici maschi senza per questo dover essere giudicata. Al netto del fatto che un po’ di banale gossip stranamente l’ha mandata su tutte le furie, mentre mai è sembrata infastidita o stufa dei commenti osceni e volgarissimi sotto le sue foto né se n’è mai preoccupata per la cara nonna che “crede a ciò che legge”, in molti hanno notato che nella sua filippica “quando ce vo’, ce vo’”, curiosamente non ha definito “fidanzato”, il presunto futuro marito Can Yaman, ma ha scritto “la felice frequentazione di un attore bellissimo messa in dubbio”.

Poi ha ammesso l’ “incontro di due volte con un ragazzo simpatico per un aperitivo” (Friedkin?) e ha smentito solo adesso il flirt con Zlatan Ibrahimovic: “faccio uno spot con un calciatore e si insinua per mesi che siamo una coppia segreta”. Ebbene, o il post è stato intempestivo o il settimanale “Oggi” è stato tempestivo perché nel numero in edicola domani “si potranno ammirare le foto esclusive che documentano per la prima volta la storia d'amore tra Diletta Leotta e il Ryan Friedkin, di cui tanto si parla in questi giorni. OGGI dimostra come la love-story, che per Dagospia è tuttora in corso, risalga ad almeno cinque mesi fa. Le foto, infatti, sono del 20 dicembre scorso e non lasciano dubbi: la coppia si abbraccia, si bacia quasi con ferocia”.

Cinque mesi fa, Diletta Leotta e Can Yaman iniziavano la loro storia. Dunque con Friedkin era finita come il solito gatto in tangenziale o sta andando avanti come sostiene Dagospia? Nell’attesa di scoprirlo e sperando che alla cara nonna non venga un coccolone, il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, tramite il suo sito, è entrato in tackle duro: “Diletta Leotta faccia di bronzo: si lamenta del giornalismo a base di gossip, ma non ha mai fatto nulla per evitarlo. Cara Diletta, forse non lo sa ma il giornalismo spazzatura, purtroppo non è solo quello gossiparo; ma anche quello che in questi anni ha permesso a persone con poca preparazione come Lei di diventare, alla velocità della luce, conduttrici di punta di programmi sportivi nazionali. (…). Quel giornalismo-spazzatura e io aggiungo anche tanto cialtrone che, se hai un bel dècolletè e fai le pose ammiccanti nelle storie su Instagram ti fa lavorare a discapito di quelle con più talento che però non sono così telegeniche. Fuori di ipocrisia, la storia del giornalismo sportivo televisivo in Italia degli ultimi decenni è piena di queste storie. Ma una cosa mi manda particolarmente in bestia: nell’ambiente, tutti sanno ma nessuno dice. (…). A me, tanto per essere chiari, della Leotta come fenomeno mediatico frega zero. Uno, perché professionalmente non mi trasmette e non mi insegna nulla. Due, perché della sua presunta bellezza non me ne frega niente. (…). Mi dà un fastidio bestiale. Adesso che probabilmente alla signorina Diletta qualcuno ha detto che stava esagerando con un’esposizione mediatica in stile Belen Rodriguez prima maniera, ha avuto un sussulto e si è preoccupata. La Gazzetta dello Sport e Calciomercato.com ci fracassano gli zebedei con la Leotta che si allena, con il look della Leotta che “infiamma il web” ecc ecc. Insomma, cose da pippaioli del web. (…). Le ha sempre fatto gioco una super esposizione mediatica, adesso non faccia tanto la morale a quel mondo di mezzo che ha sempre cavalcato e che Le ha portato fama e soldi. Si scandalizza perché Le hanno affibbiato un nuovo flirt con Friedkin junior e non è vero? Intanto, se ogni storia sentimentale che ha vissuto (Mammì, ex ad di Sky, Scardina, pugile famoso e l’attore Can Yaman quelli conosciuti ai più) diventa una roba da gossip planetario è solo colpa Sua; il low profile e la discrezione non hai mai saputo cosa volessero dire. (…). Adesso che qualcuno, forse, Le ha tirato le orecchie (l’ultimo boyfriend?) si scandalizza e accusa la stampa gossipara. Prima la usa e poi la accusa? I click e le visualizzazioni, evidentemente sono sempre interessati anche a Lei. Fossi al suo posto, prima di diventare la replica bionda e meno attraente della triste e tragica Belen, farei di tutto per spegnere in fretta i riflettori, magari decidendo di imparare a fare bene un mestiere”. Ma questa è una meravigliosa soap opera turca.

