Verissimo, "non la voglio nella mia vita" Martina Miliddi e il racconto choc sulla madre. Toffanin a bocca aperta

Confessioni choc nel salotto di Verissimo. La puntata di sabato 24 aprile, come di consueto ospita un nuovo eliminato di Amici, il talent show in onda su canale 5. È la volta di Martina Miliddi, la ballerina al centro delle polemiche della ventesima edizione del programma. Martina è stata eliminata nella quinta puntata dopo aver incassato le critiche della maestra Alessandra Celentano a causa delle “sue scarse qualità artistiche” e quelle del pubblico sui social, per essere stata protetta fin troppo dal giudice Stefano De Martino.

Nello studio di Silvia Toffanin la ballerina di latino-americano si racconta senza filtri svelando un retroscena famigliare che ha spiazzato persino la conduttrice. Martina dice di ballare per il padre, che purtroppo ha perso all’età di dieci anni a seguito di un brutto incidente stradale, al momento della sua eliminazione da Amici ha ammesso di danzare per il papà: “Spero sia orgoglioso di quello che ho fatto, e di quello che sto facendo. Vorrei tanto lui mi vedesse, che guardasse il mio percorso” racconta la ballerina.

Immancabile la domanda sul rapporto con la mamma, ma qui la Toffanin rimane sconvolta dalle dichiarazioni di Martina: “E tua mamma che rapporto hai con lei?” chiede la conduttrice. “Diciamo che è un rapporto basato sul silenzio… La mia mamma non è mai stata una mamma per me. La mamma è stata la mia insegnate di danza, la mia madrina, praticamente è stata tutto per me, ha fatto da madre e da padre.”

Silvia Toffanin sembra spiazzata: “so che tua madre non sapeva nemmeno che tu stavi per entrare nella scuola di Amici ma non pensavo fino a questo punto. Ma è un rapporto recuperabile?” chiede. Martina sembra non lasciare spazio ad altre domande rispondendo così: “Non credo sia un rapporto recuperabile, ho 20 anni magari poi cambio idea ma ad oggi non vorrei facesse parte della mia vita. Non mi ha mai sostenuto non sapeva nemmeno che stavo per entrare ad Amici”.

Un passato familiare difficile e burrascoso sembra emergere dalla ballerina che ha dovuto affrontare non poche critiche durate il suo percorso nel talent. “Le critiche mi hanno fatto tanto male ma mi hanno aiutato in ogni caso. Nel programma ho trovato degli amici. Io di fuori non ho nessuna amica solo la mia madrina. Ad oggi posso dire di avere instaurato dei legami veri di amicizia dentro la casetta, lì ho i miei amici.” conclude Martina.

