Amici, Rudy Zerbi esagera con la lambada. Lo scherzo al serale fa infuriare Arisa

Giorgia Peretti 25 aprile 2021 a

Nella ventesima edizione del serale di "Amici" non può mancare il siparietto tra Arisa e Rudy Zerbi. I due prof della scuola di Maria De Filippi sono soliti punzecchiarsi durante le puntate con battute, prese in giro e discussioni sui diversi modi di intendere la musica. Anche la sesta puntata di sabato 24 aprile, si apre con un guanto di sfida lanciato proprio da Zerbi ad Arisa. Lei e la collega Lorella Cuccarini sono le prime a poter scegliere con quale squadra sfidarsi. Le Cuccarisa dichiarano esplicitamente di voler alimentare la “soap opera” con Rudy Zerbi e Celentano e invitano i colleghi a scendere. “Io non vengo”, dice Zerbi. “Vorrei sentire il richiamo delle sirene prima”, insiste il professore che trama la sfida dalla piccionaia.

Il tema della sfida è una lambada, un ballo sensuale da fare assieme. A mostrare la coreografia arrivano i ballerini professionisti della scuola, tra cui Francesca Tocca e Umberto Gaudino, esperti nei balli latini. Arisa rimane spiazzata dalla notizia perché non ha ricevuto la solita missiva che comunica il guanto di sfida. “Non fingere, non fare finta di non sapere nulla!” dice Zerbi. Una volta finita la dimostrazione dei professionisti la cantante lucana prende in giro Rudy contestandogli la passione sfrenata per Francesca: “Ha chiesto di ballare una lambada per vedere questa splendida ragazza per la quale sbava”. In effetti Rudy non ha mai mascherato il debole per la sensuale ballerina, ex moglie di Raimondo Todaro.

Durante le presentazioni delle coreografie, più volte ha esibito fogli con su scritto apprezzamenti per la Tocca. Ma il pubblico chiama a gran voce Arisa affinché accetti la sfida, dunque, lei cede e si mette in gioco purché si “esibiscano distaccati”, lui accetta. Però una volta saliti sui consueti cubi al centro del palco poco prima dell’esibizione lui le confessa che era tutto uno scherzo. "Era solo uno scherzo”, ha spiegato il coach senza nemmeno muovere un passo di quelli mostrati e tornando immediatamente a sedersi al suo posto accanto alla Celentano.

