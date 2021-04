Amici, "questo non era previsto". Incidente sul palco, Alessandro Cavallo spacca la sedia

Giorgia Peretti 25 aprile 2021 a

Arriva l’imprevisto per la squadra di Lorella Cuccarini e Arisa nella sesta puntata del serale di "Amici". Durantelo show del 24 aprile, il ballerino Alessandro Cavallo si è esibito in una coreografia molto intensa sulle note di “When a man loves a woman”. Una coreografia montata dalla ballerina professionista Elena D’Amario, oggetto del guanto di sfida tra il ballerino della squadra della Cuccarini e Serena l’allieva della maestra Alessandra Celentano.

Una performance piena di intensità al punto da spingere Alessandro a spaccare la sedia che faceva parte della coreografia con un calcio e rimanerci incastrato con il piede. Tutto involontario, perché il calcio era previsto nella coreografia ma lo staff dello studio è dovuto intervenire per portare una nuova sedia per l’esibizione di Serena. “Questo non era previsto”, è stato il commento divertito di Maria De Filippi che ha invitato gli operatori a sgomberare i residui sul palco. Nonostante il piccolo inconveniente Alessandro conquista il punto per la squadra. A votarlo sono stati Stefano de Martino e Stash portando come motivazione la determinazione e l’intensità dimostrata nel rompere la sedia.

Chi invece sembra avere un parere dissonante è il principe Emanuele Filiberto che ha dato il suo punto all’eleganza esplosiva di Serena. Proprio sul guanto di sfida poco prima è intervenuta anche la maestra Celentano che ha sottolineato come la sfida tra i due non fosse equa, date le diverse caratteristiche fisiche dei ballerini: Penso che questa sia una coreografia che mette in risalto le qualità di Alessandro ma mette in difficoltà Serena. Questa è una coreografia molto energica, molto forte e Serena è un altro tipo di ballerina. La fautrice dell’equità non è assolutamente equa. Sarebbe meglio dichiararlo” lanciando la frecciatina alla collega Cuccarini. Tra le due non scorre buon sangue e Lorella Cuccarini più volte le ha recriminato di lanciare guanti di sfida iniqui contro le sue ex ballerine, Rosa di Grazia e Martina Miliddi, solo per il piacere di vederle in difficoltà. Ricordiamo lo scontro epico in cui Lorella si scaglia contro l’inflessibile maestra di classico urlandole “Tu ci godi”. Insomma, se l’eliminazione delle ballerine, primo bersaglio delle critiche della Celentano, poteva far pensare ad una tregua tra le due insegnati, quest’ultima bordata sembra non lasciare alcun dubbio.

