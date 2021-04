Avanti un altro, Paolo Bonolis senza pietà su Paola Barale: "Non tornare". Gelo sul siparietto

19 aprile 2021 a

a

a

Ad Avanti un altro, programma in onda su Canale5 che viene condotto da Paolo Bonolis, c’è un’aria frizzante quando si presenta in studio Paola Barale. Il volto noto della televisione si presenta ed inizia subito un siparietto con il conduttore e con il suo compare Luca Laurenti, con un’ironia un po’ troppo spinta che lascia molti dubbi sul confine tra scherzo e frecciate reali. Il tema della puntata del quiz show è la sfida tra i Vizi e le Nuove Frontiere con la 53enne che è riuscita a far travestire da donna Bonolis e Laurenti.

Lo sceicco e gli indizi che portano a Mauro Romano, parla la Arcuri: eravamo fidanzati

“Sono stata convocata non da te e te”, ha subito puntato il dito la barale entrando nello studio e poi è partito il primo affondo nei confronti di Bonolis: “Mi ha invitato tua moglie”. La ramanzina al poliedrico conduttore non è finita qua: “Sonia (Bruganelli, ndr), tua moglie, mi dice che tu ti vesti con la colla, cioè ti metti la colla addosso e ti appiccichi i primi vestiti che trovi nell’armadio”. Non c’è scampo anche per Laurenti: “Pure tu Luca, da Buona domenica sempre uguale sei rimasto”.

Video su questo argomento Ha deciso, Mara Venier vuole lasciare Domenica In: sono stanca

Superato il primo momento di choc inizia il travestimento dei due, con la Barale che ha fatto portare in studio un separé dove si sono potuto cambiare. Bonolis è rimasto “vittima” di un’ospite inarrestabile ed è costretto a vestirsi da donna, provando a riprendere in mano la trasmissione: “Vado a vedere l’Inter a San Siro conciato in questo modo?”. "Questa è la modernità, a Milano ci si veste così", ha scherzato la showgirl. Dopo la sfilata e l’ultima umiliazione Bonolis conclude il siparietto congedando la Barale facendo calare il gelo dello studio: “Grazie per essere venuta, non tornare tesoro”.

Lacrime in studio ad Amici. La piccola Olivia conquista tutti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.