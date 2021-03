Perché devo tutto a Bonolis, la confessione di Francesca Giuliano

Francesco Fredella 29 marzo 2021 a

"Devo tutto a Bonolis, se ci fosse stato Fellini però mi avrebbe scelto per un film sulla Dolce Vita", Francesca Giuliano di "Avanti un altro" sogna il salto nel cinema. Ci riuscirà perché è determinata più che mai. "Mi hanno sbattuto troppe volte le porte in faccia", racconta a RTL102.5 News. Oggi, però, si divide tra televisione e web. Da poco è sbarcata su Only Fans. "Ho guadagnato più di uno stipendio normale in un mese. Non ci vedo nulla di male. Non è vietato e non è un sito a luci rosse", dice la Giuliano. Che poi racconta di essere pronta per questa nuova avventura televisiva con Paolo Bonolis: "Mi vedrete nelle puntate che ho appena registrato".

La Giuliano, però, sogna un reality. Difficilmente si tratta dell'Isola dei famosi, che è ancora in corsa. Ma, invece, potrebbe sbarcare al Grande Fratello Vip. Lei, seguitissima sui social, è diventata il simbolo della Body positivity. "Sono onorata di essere il simbolo della lotta al body shaming. Una parola ferisce più di un gesto", racconta. Tempo fa la Giuliano aveva detto: "Bonolis ha creduto in me. Solo lui. Il cinema mi ha chiuso le porte. Se Fellini fosse vivo mi avrebbe scelto, oggi invece il cinema mi ha chiuso le porte", continua la Giuliano. "Non so per quale motivo, eppure il mio volto è un po' quello della Dolce vita".

Qualcuno, però, già parla dell'arrivo della Giuliano in televisione. Magari con una fiction. O, chissà, in un reality. "Farei il Gf Vip, l'Isola mai. Mi piace il Grande Fratello di Alfonso Signorini", puntualizza.

