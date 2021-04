La favola di Paulino Arcanjo, dalle favelas a Ciao Darwin e Striscia

Maria Monsè 12 aprile 2021 a

Paulino Arcanjo considerato una delle vere rivelazioni della musica, grazie a due programmi di grande successo: “Il boss delle cerimonie” ed “Il castello delle cerimonie“ in onda su Real Time nei quali è stato tra gli ospiti fissi.

Ultimamente ha avuto una nuova svolta in quanto ha partecipato al programma televisivo “Ciao darwin” condotto da Paolo Bonolis in prima serata su canale 5 , in qualità di rappresentante del mondo della televisione accanto a personaggi del calibro di Alessandro Cecchi Paone, Paola Perego e tanti altri.

Paulino Arcanjo aveva già raggiunto l’apice della sua notorietà grazie al suo mega concerto in Brasile, suo Paese natale, al quale hanno partecipato oltre 100 mila persone, sulla magica scenografia di una delle spiagge più famose del Brasile di Recife.

E’ un personaggio poliedrico e simpatico , tanto che uno dei suoi fantasmagorici video , e’ stato mandato in onda nel noto programma striscia la notizia presentato da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Fu in questa occasione che Tra Paulino Arcanjo e Gerry Scorti nacque subito una speciale simpatia in quanto Gerry rimase particolarmente affascinato dalla grande capacità di Paulino di imitare il famoso cantante Eros Ramazzotti.

Lo stesso Paulino afferma con gioia che la sua vita e’ come una favola , Dalla favelas ai programmi di successo in Italia, una storia da toccare il cuore di cui si è parlato tanto attraverso i più noti settimanali di gossip... chissà se presto non lo vedremo al prossimo GF VIP... Paulino incrocia le dita...

