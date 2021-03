Amici, Sangiovanni con il foulard: giallo al serale, il cantante scatena i social

Giorgia Peretti 28 marzo 2021 a

Sangiovanni non smette di sorprendere il pubblico con i suoi outfit ad "Amici 20". Il cantante, nel corso della seconda puntata del serale in onda sabato 27 marzo, ha mantenuto la promessa presentandosi conciato con un copricapo in seta viola, simil hijab il velo che indossano le donne arabe scatenando i social. Il caso è esploso subito: oltre all’accessorio bizzarro anche il colore scelto sembrava voler sfidare la scaramanzia del mondo dello spettacolo, secondo cui sarebbe sconsigliato indossare il viola sugli schermi.

Il foulard viola in testa non è passato in osservato all’attento pubblico sui social che si è scatenato dopo pochi minuti con i commenti rintracciando le prime somiglianze con i più disparati personaggi. Alcuni lo hanno paragonato alla befana, altri alla vecchietta di paese con il foulard in testa mentre i più fantasiosi hanno fatto dei collage tra il cantante e Masha, la protagonista del cartone animato Masha e Orso. Nel cartoon, infatti, la piccola protagonista è affiancata dal suo inseparabile Orso e indossa dei vestiti tradizionali russi con un fazzoletto viola a coprire i suoi capelli biondi. Immancabile il riferimento anche a Rudy Zerbi, il professore della scuola mentore del cantante e capitano del team che ricoprirebbe il ruolo dell’Orso di Masha.

Non è mancato nemmeno il momento di défaillance per l’allievo che ha cantato Celentano. Sangiovanni si è esibito sulle note di un classico come Il ragazzo della via Gluck, ma, tradito dall’emozione, si è bloccato per la gola secca durante l'esibizione. L'errore però non gli ha impedito di vincere il punto nel "guanto di sfida" contro Aka7even, che ha cantato Cu’mme! "Qui si vedono i tuoi 18 anni" lo consola la conduttrice Maria De Filippi

