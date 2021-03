Amici, Arisa ribalta Rudi Zerbi: sul telefono spunta il messaggio bollente del prof.

Giorgia Peretti 28 marzo 2021 a

a

a

Tra i battibecchi di Arisa e Rudy Zerbi spunta il messaggio hot che ribalta tutto. I due prof. della scuola di Amici 20, nell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, non si sarebbero mai amati, o almeno così è sembrato fino alla seconda puntata del serale in onda sabato 27 marzo, quando è andata in onda la scoperta piccantissima su Instagram. Dalle liti pomeridiane agli sms gentili ai post bollenti sotto le stories. I due si punzecchiano da sempre, lui provoca e lei polemizza: quello che per Arisa è emozionante e originale e credibile automaticamente per Rudy “non arriva” (come si dice in gergo musicale) non emoziona, è banale e posticcio. Complice anche lo scippo della cantante di Rudy, Ibla che ad un certo punto della gara ha cambiato casacca per la squadra di Arisa e che proprio nel corso della puntata viene eliminata.

"Come si è conciato?". Caso al serale: social scatenati sul foulard di Sangiovanni

Durante il serale la cantante, stufa dei continui attacchi, smaschera il prof. E' tempo di sfida ma prima dello show tira fuori il telefono e dice: “Guarda Maria, ho le prove. Sai cosa mi scrive Rudy su Instagram sotto le foto? Sei irresistibile con questi capelli lunghi!". E mostra il cellulare a Queen Mary che chiede all'ex discografico di commentare. Lui è in evidente imbarazzo: “Sì, ma anche lei ha commentato una story”. Il pubblico in studio s'incuriosisce: “Visto che stava in una strada isolata col figlio, gli ho scritto per dirgli se la prossima volta potevo andare anch’io” spiega Arisa, tornata ufficialmente single dopo Sanremo. Il manager Andrea Di Carlo avrebbe deciso di lasciarla perché non si sentiva riconosciuto come fidanzato.

Video su questo argomento Emanuele Filiberto, lo sfottò principesco di Stash e De Martino nei camerini di "Amici 20"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.