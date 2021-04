Isola dei Famosi, una marea di insulti travolge il cast dei naufraghi. Le frasi oscene su Fariba

Giada Oricchio 20 aprile 2021 a

a

a

La decima puntata della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2021 ha sollevato uno tsunami di indignazione per il linguaggio violento usato dai naufraghi Valentina Persia, Gilles Rocca e Paul Gascoigne nei confronti della compagna d’avventura Fariba Tehrani. Ma non è la prima volta che il surviving game manda in onda le oscenità.

Dai reality non ci si aspetta una poesia di Pablo Neruda, una cruda descrizione della realtà alla Pasolini o un sano umorismo alla Wodehouse. I reality sono quello che sono: la reazione trash di persone e personaggi costretti a vivere in cattività. Ma il rischio di alzare l’asticella e sconfinare nell’intollerabile è sempre a portata di mano. L’Isola dei Famosi 2021 ha inanellato una serie di turpitudini e offese che sono culminate nella diretta di lunedì 19 aprile.

Al debutto, l’Isola si distinse per un lessico disinvolto: i doppi sensi di Iva Zanicchi sul pesce (“ti immagini se quando si tuffano dall’elicottero gli arriva un pesce in bocca?”), la gaffe di Ilary Blasi diventata virale (“Entriamo nella patata… cioè palapa”) e il dito medio di Paul Gascoigne in diretta (se metti nel cast “cavallo pazzo” è il minimo che cerchi). Nella seconda puntata è andata in onda la bestemmia di un membro dello staff e ha cominciato ad affacciarsi l’aggressività comportamentale di Gilles Rocca nei confronti delle donne, soprattutto di Daniela Martani e Vera Gemma. Un atteggiamento maschilista e sessista condannato anche da Elisa Isoardi.

A seguire, le urla di Awed conto Gilles Rocca (“Ma chi ca**o sei?! Ma che hai fatto? Usi toni intimidatori”) e contro Francesca Lodo definita in maniera dispregiativa la “valletta senza personalità di Gilles”. Dal canto suo Rocca ha usato termini quali “fracico, infame, malvagio, schifoso” per Awed. Dalla sesta puntata dell’Isola, invece, è venuta a galla l’irruenza e la veemenza di Valentina Persia: l’attrice comica fa ridere sempre meno e bubbolare sempre più. La sesta e la settima puntata sono state un coacervo di parolacce dell’opinionista Elettra Lamborghini (“ma che stron**ta è mai questa? Siete dei caproni dietro al branco”), di volgarotti giochi di parole (“conchiglioni o co**ioni?”) e di un discutibile “pippe al sugo” di Ilary Blasi ai naufraghi.

Intanto il vittimismo, la logorrea e le manie di persecuzione della naufraga Fariba Tehrani hanno logorato i già poco educati concorrenti dell’Isola e sono nati litigi vergognosi. Ma il primo grave episodio mai stigmatizzato dalla conduttrice è stato quello delle oscenità rivolte da Awed alla Tehrani: “E’ sempre con le tette di fuori. Comunque ho l’ormone a zero. L’altra volta era a fianco a me nuda con il seno di fuori, ho aperto un occhio, l’ho chiuso e mi sono girato dall’altra parte. In altri tempi sarei stato lì a fissarglielo”.

Frasi archiviate come se nulla fosse, mentre i social chiedevano a gran voce un provvedimento disciplinare. C’è stata gloria in questa galleria degli orrori anche per Brando Giorgi ritiratosi per improvviso distacco della retina: “Prendo Gilles a calci nel c**o” fino in Italia”. Da Paul Gascoigne, invece, è stato un florilegio di “fuc*ing, fuc*, fuc*ing, fotte niente”.

La situazione è peggiorata nell’ottava puntata quando Ubaldo Lanzo, sempre in prima serata su Canale 5, si è lasciato andare a un turbolento sfogo contro Brando Giorgi: “Il santarello di sto ca**o! Se ti vuoi fare la tua isola da solo, ti prendi il tuo fuoco, la tua pentola e te ne annavi a fan**lo in fondo all’isola, qua nessuno è fesso! E ricordati che se resti sarò la tua spina nel c**o fino a che non esco”.

La penultima puntata dell’Isola ha conclamato l’antipatia tra Valentina Persia e Fariba Tehrani. La comica ha definito Fariba: “Falsa, bugiarda, metti male e affetta da manie di persecuzione. Un ragno che tesse una tela immaginaria” e ha caricato il tutto facendole il verso in quanto straniera che non capisce bene l’italiano. Insolente pure Andrea Cerioli che ha sbraitato in faccia a Fariba: “Stai zitta! Lo decido io quando finisco di parlare, non tu! Taci! Mi stai sul ca**o”. Poi ha chiesto scusa, ma questo modo di rivolgersi verso una donna adulta non è accettabile. E veniamo così all’ultima disastrosa puntata dell’Isola: un vero e proprio naufragio. La prima a toccare il fondo è stata Valentina Persia, passata nel giro di un mese da vincitrice annunciata a naufraga che i telespettatori non vedono l’ora di eliminare.

Paul Gascoigne è fuori controllo con Fariba: rivolta per la pipì e lo sputo. Parole terribili: "Ha l'Alzheimer"

“Sono molto adirata. Prego fortemente che Fariba possa uscire dal gioco e non incontrarla mai più nella mia vita perché una così manipolatrice che se la gira e se la intorta come vuole non l’ho mai vista – ha detto paonazza in volto - non ho mai detto scema a Miryea, ha mentito. Da me 4 parole non sentirete mai: deficiente, scema, down e mongoloide perché fanno parte della mia vita. Lei non si deve azzardare a mettermi in bocca parole che non ho mai detto. Questa donna deve uscire e non devo mai più incontrarla in vita mia. Tre minuti prima mi chiede scusa e mi dice che non mi nomina e poi come mi giro colpisce con la clava. Per favore produzione fate qualcosa!”.

Di nuovo sopra le righe Ubaldo Lanzo che dopo aver zittito in malo modo la petulante Fariba ha sbraitato a pieni polmoni contro Vera Gemma: “Apro una parentesi e poi non voglio sapè più nu ca* e nessuno. Vera, perché mi hai messo Fariba contro? Ti ho sentito io con le mie orecchieeee, hai detto che l’avrei votata nonostante Fariba ti dicessi che io sono solo diplomatico, sei bugiarda”.

Scene invereconde dove gli uomini hanno raccattato una pessima figura, mai sufficientemente biasimata da conduttrice e opinionisti. In più quando la Tehrani (è decisa a giocarsi la carta dell’ “uno contro tutti” e i naufraghi non lo hanno ancora capito) ha momentaneamente lasciato la Palapa, Valentina e Gilles si sono macchiati di un’altra meschinità rifiutandosi di darle la mano. “Ve ne pentirete una volta tornati in Italia” ha osservato Elettra Lamborghini. E’ seguito Awed che ha fatto il gesto dell’ombrello a Ilary Blasi solo perché cercava di coglierlo in fallo su Playa Imboscada. Purtroppo la diretta di lunedì 19 aprile non aveva ancora scritto una delle pagine più orrende e inqualificabili della storia dei reality. Al momento delle nomination, Gilles Rocca ha umiliato Fariba dicendo che non la riconosceva dalla foto perché “è molto diversa qui”, come a dire che è parecchio più brutta, e Paul Gascoigne ha scioccato tutti.

“La nomino perché ha detto che ho fatto pipì vicino la capanna e non è assolutamente vero – ha spiegato l’ex calciatore -. E’ bugiarda, cattiva e ha l’Alzheimer, non ricorda niente”. Parole spregevoli, aggravate dallo sputo sul foglio con l’immagine della donna e dal gesto di usarlo per pulirsi il fondoschiena. Ilary Blasi e Tommaso Zorzi hanno reagito richiamandolo a un comportamento civile e consono.

Dunque, all’Isola dei Famosi 2021: pancia vuota e tracotanza piena. Come ha detto Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, sono tutti “lupi travestiti da agnelli”. Lupi affamati allo stato brado.

Ubaldo Lanzo fuori di testa: parolacce a raffica e Ilary sbianca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.