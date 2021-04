Isola dei famosi, Paul Gascoigne sconvolge tutti con il nudo integrale. Scuse da ridere a Ilary Blasi

Giada Oricchio 20 aprile 2021 a

Paul Gascoigne dà scandalo all’Isola dei Famosi 2021. Nudo integrale dell’ex calciatore inglese: “Mi sono bruciato il c**o”. Durante la decima puntata del surviving game, lunedì 19 aprile, Ilary Blasi ha aspettato l’ora X e non senza una punta di divertito stupore, ha annunciato: “I bambini sono a letto, abbiamo le immagini esclusive del primo nudo integrale dell’Isola”. Incredulità tra i telespettatori: quale donzella ha osato tanto? Nessuna. Si trattava del concorrente Paul Gascoigne che è stato immortalato dalle telecamere mentre prendeva il sole in costume adamitico: nudo sia sul lato A che sul lato B. La Blasi ha ironizzato: “Ho visto cose peggiori nella mia vita” e il braccio destro Tommaso Zorzi: “Anche io!”. Interpellato in merito, Gascoigne ha detto: “Sto bene, sono contento. Bruciato il mio c**o però… scusa mamma…” e la conduttrice: “Come solo ‘scusa mamma’? Scusa a tutti, no? Paul ti abbiamo visto”.

Il calciatore non si è minimamente scomposto e se l’è cavata con una battuta: “Sei contenta Ilary?”, “Io si, vado a letto molto contenta” ha risposto Iva Zanicchi. Gascoigne si è poi detto amareggiato per il chiacchiericcio dei naufraghi alle sue spalle: “Quando giocavo a calcio avevo 30.000 persone arrabbiate con me, mi urlavano ‘stupido ciccione’, adesso ne ho 3-4 persone e non importa. Però più della spalla (lussata tre settimane fa, nda), mi fa male quello che dicono alle mie spalle”. L’opinionista dell’Isola, Tommaso Zorzi, ha subito chiesto quale compagno di avventura lo avesse deluso maggiormente: “Chi ti ha fatto più male?” e Gascoigne con humor britannico: “La mia ex moglie!”.

