Isola dei famosi, Ubaldo Lanzo fuori di testa: parolacce a raffica e Ilary sbianca

Ubaldo Lanzo fuori di senno all’Isola dei Famosi 2021: “Non voglio saperne più un ca**o, vattela a pija…”. E Ilary Blasi sbianca in volto.

Lo stilista cromatologo Ubaldo Lanzo è tutt’altro che chic e non conosce mezze misure: o tace o vomita parolacce. Nel corso della decima puntata dell’Isola dei famosi, lunedì 19 aprile, la fumantina Vera Gemma e il permaloso Andrea Cerioli stavano bisticciando quando Ubaldo Lanzo è scattato in piedi e ha cominciato a inveire: “Apro una parentesi e poi non voglio sapè più nu ca* e nessuno. Vera, perché mi hai messo Fariba contro? Ti ho sentito io con le mie orecchieeee, hai detto che l’avrei votata nonostante Fariba ti dicessi che io sono solo diplomatico, non fare la santerellina e riconosciti la tua responsabilità”.

Vera Gemma ha fatto la gnorri e Ubaldo ha specificato: “Io ero dietro la tenda e ti ho sentito, non è un riportato. Tu non mi puoi adulare perché io sono schietto, hai sputato su tutti e poi ti sei andata a coricare come nulla fosse”.

Vera ha fatto spallucce: “Amore, io non so…” e lo stilista ha emesso suoni simili a ululati: “Amore un par de pa**e, io non sono amore di nessuno se c’hai le bolas girate te ne andavi nella tenda di Paul, sei in torto marcio”.

Ilary Blasi lo ha fermato invitandolo a essere meno aggressivo e a moderare il linguaggio in prima serata, Ubaldo si è chetato, ma dieci minuti dopo, si è riacceso come un cerino. Vera Gemma stava sottolineando che preferisce un nemico dichiarato come Gilles Rocca a un finto amico che ti pugnala alle spalle, Lanzo si è sentito chiamato in causa ed è zompato su come una cavalletta: “Ha fatto un discorso ampio per arrivare a me. No bella… io non sono così, ma vattela a pija nel cu*o”. Mani nei capelli per la Blasi, scandalo in studio e scuse del naufrago.

