Isola dei famosi, l'accusa choc di Fariba Tehrani a Gascoigne sulla pipì. Lo sputo indigna tutti

Le tre “valchirie” Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile sono le nominate del televoto “Chi vuoi salvare?” della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, lunedì 19 aprile. Beatrice Marchetti è la nona eliminata, ma resta su Playa Imboscada, la nuova spiaggia dove vivono i ripescati. Putiferio social e furia di Giulia Salemi per il gesto di Paul Gascoigne verso Fariba: “Ha l’Alzheimer”. Poi usa la foto come carta igienica.

La decima puntata dell’Isola dei Famosi, già ricca di gestacci, nudi integrali (a Gascoigne piace prendere il sole nudo), parolacce e volgarità varie, è degenerata a notte fonda al momento delle nomination. Gilles Rocca, a cui l’opinionista Tommaso Zorzi aveva consigliato di darsi una calmata (“Sei di un’arroganza sinistra, hai un modo di parlare non tollerabile, sembra che chiunque ce l’abbia con te si macchi di lesa maestà”), è andato nella postazione dedicata al voto e si è reso protagonista di un’infelice sparata verso Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi. Dopo averle fatto il verso del cane in settimana, al momento di esprimere il voto su Fariba ha detto: “Oddio non trovo la foto. Ah eccola, non l’avevo riconosciuta” e Ilary Blasi: “Addirittura?”, “Eh no, è molto diversa, nella foto è truccata, qui no, sembra un’altra persona. Mette disarmonia nel gruppo, sparla a destra e manca ed è una grande bugiarda”. Una caduta di stile orribile.

Ma Paul Gascoigne ha fatto peggio: “Potrei nominare 5 persone, ma scelgo Fariba. Ha detto che ho fatto pipì fuori CABANA (capanna) e non è vero, è molto bugiarda. E poi forse ha l’Alzheimer, non si ricorda niente”. Poi l'inaudita volgarità: ha sputato sulla foto e l’ha portata sul fondoschiena per significare che ci si puliva. Immediata la condanna di Ilary Blasi e Tommaso Zorzi: “Noo, questo non si fa, dai! Chiedi scusa”, “E’ uno scherzo, scusa” ha chiosato il naufrago. Davanti a quest’indecenza, Giulia Salemi, figlia di Fariba, ha twittato: “Ma come si può far passare questo in diretta nazionale? SURREALE. Che schifo!”. Come darle torto? Fariba cavalca un incipiente e stucchevole vittimismo, ma trattasi di una strategia valida come tutte le altre e l’aggressività di Gilles, Valentina Persia, Awed (mai punito per le frasi oscene e umilianti sulla donna, nda) e Paul Gascoigne nei suoi confronti è inaccettabile. Per i social, Gascoigne andrebbe espulso.

L’unica a salvarsi dalle meschinità delle nomination è stata il “diesel” Isolde Kostner: “Nomino Gilles perché quando l’ho visto, ho pensato woaw che uomo di classe, invece dal mio punto di vista questa settimana, stenta molto a tenersi fuori dalle discussioni, pure quando litigavano le donne, continuava a urlare ‘bugiarda e cattiva’ a Fariba, faceva addirittura dei versi animaleschi che non so quale significato volesse attribuirgli, così no per me” e Zorzi ha applaudito: “Ha ragione Isolde, non si fa il verso del cane a Fariba”. Oltre alla Tehrani, il leader della settimana, Roberto Ciufoli, ha mandato al televoto Vera Gemma (spiritosa quando ha detto: "Voglio essere amica di Andrea Cerioli perché ha molto follower") e Miryea Stabile.

