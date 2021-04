Elisa Isoardi è tornata in Italia. La benda sull'occhio, il post dopo l'infortunio all'Isola

Giada Oricchio 19 aprile 2021 a

a

a

Bellissima, abbronzata e sorridente nonostante tutto. Così Elisa Isoardi ha salutato i fan dal suo account Instagram. La conduttrice piemontese è stata costretta a ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2021 per un incidente all’occhio (un lapillo di cenere le ha colpito la sclera, la parte bianca) ed è dovuta rientrare per accertamenti medici.

C’è da dire che i reality non le portano bene: a “Ballando con le Stelle” si infortunò alla caviglia compromettendo la sua avventura e ha dovuto abbandonare l’Isola per un altro tipo di guaio. Ma la Isoardi non si è persa d’animo e ha ringraziato i follower: “Voglio rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso che ho fatto all’Isola perché mi ha dato modo di mostrarvi un’elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo i difetti e le fragilità senza mai perdere la gioia di vivere”.

E ha concluso: “Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come sapete la mia forza siete voi!”.

Elisa Isoardi, che a settembre 2021 dovrebbe condurre un programma tutto suo su Mediaset, questa settimana non sarà in studio per la decima e undicesima puntata dell’Isola dei Famosi per la quarantena obbligatoria per chi torna dall’estero.

