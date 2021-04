Amici 20, la figlia di Veronica Peparini balla con Giulia e fa piangere tutti. Studio in lacrime

Giorgia Peretti 18 aprile 2021 a

Veronica Peparini regala un momento molto toccante al pubblico di Amici. Nel corso della quinta puntata del serale, durante la terza manche la maestra porta sul palco una ballerina speciale, sua figlia Olivia. La piccola danzatrice ha ballato assieme a Giulia Stabile commuovendo il pubblico sui social e in studio. La Peparini era visibilmente emozionata e ha presentato il tema della coreografia così: “In questa coreografia voglio mostrare che ognuno non deve dimenticare che dentro di sé ha un bambino”, poi svela che c’è una partecipazione speciale nella coreografia “è Olivia”.

La sera del debutto per questa piccola ballerina che sembra voler seguire le orme della mamma e del papà, Fabrizio Prolli, ex compagno della Peparini coreografo anche lui. Sulle note di “L’anima vola” di Elisa lascia tutti in lacrime rubando la scena ai talenti della scuola di Amici. Voce rotta per l’orgogliosa mamma che trattiene a stento le lacrime: “sono emozionatissima ero in ansia già da prima che uscisse”. Chi invece non è riuscito a tenere l’emozione sono stati i giudici, Stefano De Martino e Stash, entrambi papà ed entrambi in lacrime. Stefano era in evidente difficoltà nel trattenersi, molto probabilmente perché è riuscito meglio di altri ad immedesimarsi nella scena: “Ma come fai?”, ha chiesto Stefano rivolgendosi a Veronica Peparini. “Se vedessi mio figlio Santiago ballare su un palco mi servirebbe un’ambulanza”, ha aggiunto il conduttore napoletano che non ha nascosto affatto le lacrime.

Anche Maria De Filippi si è complimentata con la bimba facendole prendere gli applausi del pubblico a centro studio. Intanto su Instagram Andreas Muller, attuale compagno di Veronica Peparini ha commentato l’esibizione della piccola Olivia così: “Brava piccolina. Aveva la tachicardia fino all’ultimo secondo, ma è stata una vera ballerina. Tutti in lacrime.” ha scritto il ballerino. Mentre papà Fabrizio ha commentato: “Mi ha distrutto”. Inutile dire che il punto della sfida va a Giulia ma soprattutto alla piccola Olivia che conduce la squadra della mamma alla vittoria contro il team Zerbi-Celentano. E sui social tutti pazzi per il piccolo prodigio: “Che meraviglia”, “Abbiamo versato tutte le lacrime del mondo” “Veronica mi fai piangere”, “Veronica si è superata, inutile dirlo” sono solo alcuni dei commenti dopo l’esibizione di Olivia.

