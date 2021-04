Amici, "sfida iniqua con Martina". Lorella Cuccarini contro la Celentano, De Martino salva la ballerina

Giorgia Peretti 18 aprile 2021 a

Volano stracci nella quinta puntata del serale di Amici. L’oggetto delle polemiche è sempre Martina, la ballerina che nel corso delle settimane sembra essere entrata nelle grazie della giuria, grazie al debole di Stefano De Martino. Tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini non scorre buon sangue e l’ultimo guanto di sfida lanciato dall’inflessibile maestra di classico nei confronti di Martina ne è la prova. Guanto di sfida prontamente respinto dalla maestra Cuccarini perché reputato iniquo. La Celentano non perde tempo per definire la ballerina incapace: “Con la speranza che questo sia l’ultimo, lancio questo guanto di sfida contro Martina”. La risposta di mamma chioccia Cuccarini non tarda ad arrivare e le due sembrano scaldare gli animi della serata: “Dici che è l’ultimo ma potevi buttarla fuori settimana scorsa invece Martina è ancora qui.”

“Ti devo dire anche come mi pettino? Ho una strategia” risponde irritata la Celentano. L’ultima parola passa ai giudici, due terzi dei quali definiscono la prova iniqua, Stash e ovviamente anche Stefano De Martino, che commenta la prova così: “Secondo me non poteva essere eseguito. Se non hai una base di danza classica non puoi eseguire questa coreografia. Il guanto si può anche rifiutare, Martina non può farlo, ha ragione Lorella”.

Proprio nella scorsa puntata De Martino era stato additato dalla maestra Celentano come giudice poco obiettivo “vota con l’ormone” tuonava dalla scrivania. “Ma come non era la ballerina più versatile della scuola?” chiede maliziosa la Celentano che poi continua “La ragazza non è in grado di fare le cose, e questa è la prova”. La Cuccarini non si tiene e sbotta contro la collega: “Non è vero che Martina non sa fare le cose, non è in grado di fare una variazione di classico è diverso. Il mondo della danza ha tante sfaccettature tu guardi solo il tuo.”

L’ex conduttrice della Vita in Diretta propone uno scambio di ballerini e manda avanti Alessandro, altro allievo della sua scuderia. La Celentano è contrariata ma dopo poco accetta, lanciando la bordata: “Lei decide tutto fa tutto lei, fai quello che ti pare. Una volta modifica una volta dice che non si può modificare. Quando vorrò dare il guanto ad Alessandro lo deciderò io non tu. Però va bene per rispetto dei ragazzi che hanno preparato la coreografia, accetto.”

Dopo le polemiche è ora della performance, Serena e Alessandro si sfidano sulla stessa coreografia. Sebbene i passi fossero femminili, Alessandro vince il guanto e si aggiudica il punto. Stefano De Martino per la prima volta cede e fa i complimenti a Serena: “Do il mio punto al vessillo delle crociate della maestra Celentano”.

