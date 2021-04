Felicissima sera, Pio e Amedeo e l'interrogatorio a Maria De Filippi: gaffe sul regalo di Berlusconi

Giorgia Peretti 16 aprile 2021 a

Maria De Filippi è l’ospite d’onore della prima puntata di Felicissima sera, lo show in prima serata su Canale5 condotto da Pio e Amedeo. Ad introdurla un video di presentazione che ha fatto impazzire i commenti del web “ha il materasso in lattice”, “è una persona squisitissima”, “ha camminato sulle acque”, “è apparsa in sogno alla Madonna di Medjugorje”. Queen Mary entra con delle racchette da tennis per omaggiare i padroni di casa per questa prima serata. “Sembra quello che trovi in autogrill, ma vabbè a caval donato non si guarda in bocca” commenta deluso Amedeo. Dopo poco la conduttrice chiede un po’ d’acqua e i due le portano un’intera cassa: “Maria tu oggi devi piangere, ti devi commuovere perché più piangi e più facciamo share” dice Pio, “Più fai share e più fai i soldi e a noi quello interessa” fa eco Amedeo.

Inizia l’arduo compito dei comici che sottopongono la De Filippi ad una carrellata di foto che la ritraggono nei momenti più disparati. Le mostrano le prime foto e le ricordano che il suo compito è quello di piangere: “Maria dovrai emozionarti! Dovrai piangere”. In effetti la conduttrice piange ma dalle risate, a partire dai commenti di apprezzamento dei piedi di Amedeo: “Maria mettiti comoda togliti le scarpe metti le ciabatte. Ammazza che bei piedi che hai Marì. Ti scrivono i feticisti dei piedi? Mo glieli segnalo io”. Poi è il momento della foto con i suoi due cani: “So che non li hai fatti castrare. Ma glielo hai fatto allungare?” chiedono sbigottiti i comici, mentre Maria la prende a ridere.

Immancabile il riferimento al marito, Maurizio Costanzo, sul led ad un certo punto compare la foto di un cane seduto sulla neve, che a detta dei comici dovrebbe essere famigliare alle De Filippi: “Non lo riconosci? Non si è mai perso Costanzo sulla neve?” anche qui la De Filippi piange dal ridere. Subito dopo la foto che li ritrae al matrimonio, la conduttrice racconta le sue nozze tra bomboniere, regali ed invitati. Amedeo chiede incuriosito: “Marì, c’era anche Berlusconi al matrimonio tuo? Che regalo ti ha fatto oltre regalarvi Canale 5?” strappando una risata alla conduttrice che risponde: “Non ricordo, ma i regali si fanno quando sai che le persone hanno bisogno. Noi non ne avevamo bisogno l’importante era la partecipazione alla festa”.

