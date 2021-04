"Io messa incinta da un alieno", e il giudice salta dalla sedia. La confessione choc a Forum

17 aprile 2021 a

Nel tribunale televisivo di Forum certe storie sono più sorprendenti di altre. Come quella donna messa incinta da un extra-terrestre. Nel programma Mediaset condotto da Barbara Palombelli atterra la storia bizzarra di ufo e alieni che lascia di stucco il giudice Francesco Foti.

Il giudice del programma che fu di Rita Dalla Chiesa e del mitico Santi Licheri racconta l'episodio in un'intervista a Tele Più insieme ai colleghi della trasmissione.

"Una volta si è presentata una signora che sosteneva di essere stata messa incinta da un extraterrestre", ricorda il giudice star del web per il suo modo di condurre le udienze tv.

Gustosi gli aneddoti anche degli altri protagonisti di Forum come Bartolo Antoniolli: "L’elemento fondamentale è il problema di comunicazione. Perché le parti, non conoscendo il diritto, portano avanti discorsi non attinenti alle loro difese". Insomma, si parte da una lite di condominio o tra familiari e si passa a tutt'altro per il divertimento del pubblico e lo sconcerto del giudice di turno.

"Ho dovuto battere il martello per riportare l’ordine. Cosa che non mi capitava mai durante le udienze in tribunale", racconta Melita Cavallo. . La situazione del tribunale di Forum talvolta va oltre, detto con ironia, la drammatica situazione della giustizia italia. E capitano anche storie dure, di maltrattamenti. Simona Napolitani, che nella vita vera fa l'avvocato, confida che "quando tratto casi in cui c’è violenza nei confronti delle donne o dei bambini mi arrabbio molto".

La speranza è che i personaggi che si rivolgono a Forum siano tutti attori che recitano una parte, magari sulla scorta di una storia vera e verificata di una controversia. Certo a sentire i giudici il dubbio resta.

