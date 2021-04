Tra Mario Balotelli e Dayane Mello è di nuovo amore? Giacomo Urtis non riesce a trattenersi

Francesco Fredella 16 aprile 2021 a

La prova del 9 potrebbe essere Giacomo Urtis, che torna a parlare sulla storia d’amore (ancora presunta) tra Dayane Mello e Mario Balotelli. Sembra che ci sia stato un clamoroso ritorno di fiamma. “Non so nulla, ma ieri sono stato con Dayane”, dice Urtis in collegamento con RTL102.5 News. L’ex gieffino - medico dei vip. Infatti ormai da pochi giorni si parla di questa possibile storia d’amore sui siti, ed è veramente corsa allo scoop. Intanto, i diretti interessati non ne parlano. Zero assoluto. E cresce sempre di più l’attesa per nuove indiscrezioni.

Il settimanale Chi (Bibbia della cronaca rosa) ha detto: “Oggi si sono ritrovati e hanno ricominciato da capo una storia d'amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore questa volta ha intenzioni serie". Potrebbe trattarsi di un vero colpo di fiamma: Balotelli e Dayane sono già stati insieme diverso tempo fa, e nella casa del Grande Fratello vip la brasiliana ha avuto modo di incontrare Enock (fratello di Balo). Qualcuno, però, nelle scorse ore ha avvistato la bella Dayane con Super Mario - che milita nel Monza. Se l’indiscrezione lanciata dal settimanale di Alfonso Signorini fosse vera (come accade sempre) allora ci troveremo di fronte ad un nuovo scoop. Sensazionale.

E la risposta di Urtis, che in diretta a RTL102.5 News ha quasi tentennato sorridendo fa pensare alla veridicità della notizia. “Non posso dire”, racconta il chirurgo. Che sorride. Conosce bene sia Dayane, sia Balotelli. Quasi certamente sa che si trova di fronte ad un ritorno di fiamma, ma preferisce non sbottonarsi. Però, una domanda lo incastra. Urtis cerca di dribblare, ma commette un fallo. Sembrerebbe per davvero che Dayane e Balo siano tornati insieme.

