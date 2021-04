Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci furiosa per il tweet scandalo: "Chi è stato non la farà franca"

Giada Oricchio 15 aprile 2021 a

Chi di tweet ferisce, di tweet perisce. Milly Carlucci, la conduttrice di “Ballando con le Stelle”, furiosa per il retweet osceno comparso sul profilo Twitter ufficiale della trasmissione di RaiUno. Il messaggio “Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o del mio capo nei ce*sì che era una cosa che amavo da morire" ha fatto il giro del web prima di essere cancellato.

"Mi manca succhiare..." Ballando con le stelle, parte il tweet volgarissimo sul profilo ufficiale

Ma chi aveva accesso alle password dell’account e ne ha approfittato per fare (nella migliore delle ipotesi) un pesce d’aprile un po’ in ritardo? E’ quello che si chiede la Carlucci che non ha trovato niente di divertente nel post e ha promesso che l’autore non la farà franca: “Mi è stato segnalato che dall’account ufficiale Ballando con le Stelle è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso”. Poi ha concluso :”E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi”. Al momento l’ipotesi avanzata dal web è che il social media manager dell’account sia incappato in una sconveniente svista: pensava di girare il messaggio da un suo profilo (probabilmente fake per non danneggiare la reputazione) e invece lo ha fatto da quello di Ballando. Ma potrebbe anche trattarsi di una vendetta trasversale.

