Isola dei Famosi, Brando Giorgi abbandona il reality: "Gravi problemi"

Giada Oricchio 15 aprile 2021

Brando Giorgi abbandona l’Isola dei Famosi 2021. Nel corso della nona puntata (registrata) del surviving game, giovedì 15 aprile, a sorpresa, l’inviato Massimiliano Rosolino rivela che l’attore romano deve ritirarsi. Ilary Blasi gli chiede come mai non sia in Palapa con il resto del gruppo e Rosolino spiega: “Sì, Brando Giorgi non c’è. Ha lasciato Playa Reunion per degli accertamenti. Ha dovuto fare degli esami e dovrà rientrare in Italia. E’ passato un mese da quando è qui, ma deve abbandonare il gioco”, Ilary Blasi prova a chiedergli maggiori informazioni: “So che ha avuto un problema grave all’occhio. Cosa è successo?”, ma Rosolino – come d’abitudine – non la sente e ripete: “Deve fare degli accertamenti oculistici. Ci sono cose davanti alle quali bisogna fermarsi”. E così Lady Totti chiosa: “Lo aspettiamo e comunque complimenti a Brando che esce da leader”.

