Isola dei Famosi, Elisa Isoardi con la benda per l'occhio ferito: "Sono una piratessa"

Dramma (sfiorato) per Elisa Isoardi nella nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021, giovedì 15 aprile. La conduttrice romana resta in gioco, ma ha un occhio bendato. E’ la stessa Isoardi, reduce da un controllo oculistico e con l’occhio bendato, a raccontare la grande paura: “Ho pensato al peggio. Sono emozionatissima e felice di sentirti” dice commossa a una comprensiva Ilary Blasi: “Anche io sono contenta di vederti. Respira e raccontaci cosa è successo”.

La Isoardi spiega l’accaduto: “Ieri sera ho cucinato per me e le ragazze, c’era tantissimo vento, un lapillo rovente ha colpito la sclera dell’occhio destro, mi sono spaventata tantissimo, fortunatamente non ha preso la pupilla davanti. Ho pensato al peggio, non ci vedevo più, non vedevo niente, devo ringraziare Miryea che mi è stata molto vicina”. La Blasi però è felice perché la pupilla del programma resta in Honduras: “Il medico ha detto che non è grave e quindi sei ancora in gioco” e Elisa: “Stanotte è stata un po’ dura, ma va bene, devo tenere l’occhio coperto con la benda. Sono una piratessa!”. E via a litigare in Palapa.

Dopo un battibecco con il resato dei naufraghi in Palapa, Elisa Isoardi, che non ha potuto prendere parte alla prova ricompensa, ha cominciato ad accusare fastidio all'occhio, se l'è coperto più volte e poi ha gettato la spugna: "Sto soffrendo al sole, devo andare a farmi controllare la medicazione". La conduttrice ha raggiunto il medico e ha saltato gran parte della puntata.

