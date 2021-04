Lo sfogo di Anna Pettinelli: "Così moscio..." Per Aka7even si mette male. Ultimatum ad Amici

Giorgia Peretti 14 aprile 2021 a

Continuano le crisi di Aka7even nella casetta di Amici. Dopo l’ultima puntata del serale, il cantante torna a combattere con le sue paure. Ma questa volta, però, la Pettinelli sembra lanciargli un ultimatum.

L'obiettivo Finale è sempre più vicino e la prof Anna Pettinelli chiede di parlare al telefono con Aka7Even #Amici20 pic.twitter.com/4lVVxN4qK0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 13, 2021

È un periodo difficile per Aka che dall’inizio del serale non ha portato alcun punto alla sua squadra, le critiche dei giudici non sono mancate e ha rischiato numerose volte di lasciare la scuola. Proprio per questo, il cantante della Pettinelli è arrivato a pensare di mollare la gara perché non si sentirebbe all’altezza rispetto agli altri concorrenti. Dopo la quarta puntata e nessun punto preso si è lasciato andare in un duro sfogo con i compagni: "Sei sconfitte in quattro puntate. C’è chi canta meglio di me, chi scrive meglio di me. L’unica cosa che so fare più degli altri è suonare, ma non siamo al conservatorio. Ho perso contro Sangiovanni, Deddy e Tancredi. Enula è uscita e mi è rimasto solo Raffaele. Se dovessi perdere contro di lui vorrebbe dire essere il cantante più scarso" ha affermato il cantante.

E poi ha aggiunto: “Sono arrivato al limite, in quattro puntate non mi hanno detto una parola positiva" un flusso di coscienza che ha preoccupato la sua coach Anna Pettinelli, la quale ha deciso di spronare il suo cantante con una telefonata: “Voglio sapere che cosa hai, sei deluso? Ci sta che tu sia deluso, ma all’ultimo hai fatto un'esibizione da brividi e i giudici ti hanno salvato. È il momento di mettere la testa sulla finale perché io ti ci vedo in finale, ma la domanda è: ti ci vedi in finale?" Aka non sembra reagire all’iniezione di autostima della conduttrice radiofonica, e senza rifletterci troppo risponde così: "Non mi vedo in finale. Lavorerò per arrivare alla fine però…".

Una risposta che ha fatto innervosire non poco la maestra che ha repentinamente cambiato il suo atteggiamento sbottando contro il ragazzo: “Se hai questo atteggiamento moscio ma lascia perdere, me lo dici e io ti mollo. Ti sei impazzito? Stai facendo la lagna. Sei una lagna. Hai 20 anni, sei dentro Amici, nulla è perduto e lo puoi ancora vincere. Questo è il pensiero che dovrebbe essere stampato in quella testolina che non funziona come dovrebbe. Ti sembra questo l’atteggiamento giusto?” chiede invano la Pettinelli. Uno sfogo inaspettato quello della Pettinelli, che proprio una settimana fa si era scagliata ferocemente contro il suo cantante definendolo “ciuccio e presuntuoso”. Uno brusco scossone che voleva scuotere il giovane rapper a dare di più, ma che a giudicare dallo stato d’animo di Aka7even non ha portato i frutti sperati.

