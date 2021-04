Amici, Stefano De Martino si vendica: lo show del giudice contro la prof Alessandra Celentano

Giorgia Peretti 10 aprile 2021 a

Tra Stefano De Martino e Alessandra Celentano non scorre buon sangue, i due non smettono di punzecchiarsi nemmeno delle vesti di giudice e professoressa. L’ex ballerino non sembra aver digerito la battuta che gli ha lanciato la maestra Celentano durante la terza puntata del serale di Amici 20. Nel corso della trasmissione di sabato scorso l’inflessibile professoressa di classico aveva attaccato De Martino per dei giudizi poco obiettivi. Rimarcando più volte il concetto che a votare nel suo caso sia l’ormone e non la professionalità “menomale che hai intrapreso un’altra carriera. Io te lo dicevo che dovevi mollare la danza e dedicarti alla televisione” queste le frecciate della Celentano alle quali l’ex concorrente di Amici aveva risposto con fin troppa pacatezza: “La ringrazio per l'apprezzamento sul mio cambio di carriera perché è una cosa che ci lega. Entrambi facciamo tv".

Un battibecco che sembrava finito lì ma invece, a poche ore della messa in onda della quarta puntata, sui social del conduttore compare un video che lo ritrae intendo a ballare e sembra essere indirizzato proprio alla Celentano. Sulle note di “Get down on it” cantata a cappella dall’altro giudice Stash, si lascia andare in un ballo sfrenato nei corridoi dei camerini di Amici e pizzica l’algida professoressa da lontano. La didascalia è eloquente “Sotto l’occhio vigile della Celentano”.

Sotto al post i commenti si sprecano, i fan non vedono l’ora di vederlo di nuovo su un palco: "Finalmente torni a ballare, dovresti farlo più spesso". Un utente scrive: “Dovresti ballare una sera giusto per la gioia della Celentano” e qualcun altro ricorda ironicamente di prestare attenzione ai giudizi: “Sì ma ricordati di non votare con l’ormone eh”. Insomma, un siparietto che non sembra avere intenzione di finire, non resta che aspettare la risposta della professoressa durante la puntata di stasera, sabato 10 aprile.

