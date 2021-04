Amici, Enula eliminata. La rivolta social contro i giudici: "Escono i bravi e restano i brocchi"

Giorgia Peretti 11 aprile 2021 a

a

a

La quarta serata del serale di "Amici 20" miete un altro talento, questa volta tocca ad Enula uscire dalla trasmissione e scoppia la rivolta social contro i giudici. Nella puntata di sabato 10 aprile, Maria De Filippi ha voluto fare una sorpresa ai ragazzi comunicando che l’eliminato della serata sarebbe stato soltanto uno e non due come previsto dall'inizio del programma. Già sabato scorso dopo l’eliminazione del ballerino Tommaso Stanzani si era accesa la polemica sulle scelte di giudici ma questa volta l’uscita dalla gara della cantante Enula ha sorpreso tutto il pubblico da casa, che si è scatenato con i commenti sui social contro il trio dei giudici composto da Stash, Stefano De Martino e il principe Emanuele Filiberto.

"Ma cosa gli fai cantare?". Il principe rovina Arisa, critica pesantissima

Abolita la doppia eliminazione, la cantante di Rudy Zerbi perde nello scontro finale con Tancredi e in base al giudizio espresso dai tre giudici di Amici è lei che deve abbandonare la scuola. I due ragazzi scoprono il verdetto come di consueto nella casetta ma nell’attesa la cantane scoppia in lacrime “Ho paura. Di tutto, di perdervi (rivolgendosi ai compagni di avventura nda), di fare la cantante, di non fare la cantante”.

Maria De Filippi cerca di consolarla e di ricordarle come questa opportunità sia solo l’inizio per il suo percorso artistico ma poi le dà l’amara notizia: “Enula senza piangere, sei tu che devi lasciare la casetta.” La cantante ringrazia tutti e fa una promessa: “Voglio ringraziare tutti, i professori che hanno creduto in me, un giorno ci sarò io dall'altra parte e farò la redazione (ridendo). Grazie Maria per aver creduto in me”.

Un potere sproporzionato quello dei giudici che avrebbero utilizzato male, a detta dei fan su Twitter: “Aggiungiamo Enula alla lista delle eliminazioni ingiuste fatte da questa giuria” commenta qualcuno. "Quest'anno escono i più bravi e rimangono i più brocchi, grazie giudici". “Una delle eliminazione più ingiuste delle storia di Amici” risponde qualcun altro. “E' surreale, lei meritava la finale senza dubbio”. In effetti quella di Enula è un’eliminazione inaspettata per i fan di Amici, proprio qualche settimana prima del serale era stata scelta dalle case discografiche come la cantante più interessante tra tutti i concorrenti presenti.

"Il solito rompipa**e". Amici, la Pettinelli sbotta contro Zerbi: disastro con i cantanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.