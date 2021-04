Amici, disastro con i cantanti. E Anna Pettinelli sbotta contro Zerbi: "Il solito rompipa**e"

Giorgia Peretti 10 aprile 2021 a

Volano stracci nello studio di Amici 20, la quarta puntata del serale di sabato 10 aprile si apre con lo scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Al centro della polemica ci sono Aka7even e Sangiovanni, i due cantanti sono i protagonisti della prima sfida della serata e il tema del guanto di sfida è la scrittura delle "barre’" La Pettinelli presenta il suo pupillo dicendo a Rudy di fare molta attenzione alle rime scritte dal cantante perché potevano nascondersi rifermenti diretti a lui. Detto fatto, Zerbi non se lo fa ripetere due volte e appena finisce l’esibizione fa notare la pessima pronuncia del cantante della Pettinelli “Ho fatto molto attenzione, talmente tanta che volevo farvi presente che da oggi i ‘Rolling stones’ si chiameranno ‘Rolling stonese’ e che a Hollywood la scritta sulla montagna è cambiata in ‘Hollywoode’” dice l’ex discografico. Non si fa attendere la risposta della maestra di Aka: “guarda che hai sentito male non ha sbagliato la pronuncia la frase continuava.”

Anche la Var sembra dare ragione alla Pettinelli che sbotta contro Zerbi: “Sei il solito rompipa**e, tu rompi sempre le balle”. Ma le frecciatine di Rudy non si fermano nemmeno dopo la prova schiacciante della registrazione “Pettinelli, perché non mi dici che ne pensi delle barre di Sangiovanni?” l’ex discografico continua a punzecchiare la collega alludendo a delle dichiarazioni durante una puntata del daytime. Infatti, la Pettinelli mentre faceva il lavaggio di testa ad Aka7even si era lasciata scappare una frase sulle barre di Sangiovanni che non è passata inosservata “le barre di Sangiovanni sono meglio delle tue!” chiosava la conduttrice radiofonica nello spezzone di pomeridiano. Continua la provocazione di Zerbi “Dai, che dici delle barre del tuo Aka stasera?” la Pettinelli non si tiene ed esplode “Sono delle belle barre. Io non sono come te, io lo dico che le barre di Sangiovanni sono belle. Si tratta di stile, tu non hai stile. Sta zitto una volta!”. Neanche a dirlo, Zerbi la sbeffeggia e sotto i baffi borbotta “Sì, proprio delle belle barrette”.

