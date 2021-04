Scintille a Tiki Taka, Cruciani contro la psicologa Cenci: Cristiano Ronaldo onnipotente patologico

Francesco Fredella 13 aprile 2021 a

a

a

Succede di nuovo. A Tiki Taka, il programma di Piero Chiambretti, non mancano i colpi di scena. Si parla dei comportamenti eccessivi dei leader del pallone: uno è Zlatan Ibrahimovic, l’altro Cristiano Ronaldo. E le opinioni sono abbastanza diverse. Piero Chiambretti interpella nuovamente la psicologa Cenci per chiedere quali siano i meccanismi dei loro comportamenti, la domanda si focalizza su Ronaldo. La psicologa spiega che per comprendere questi comportamenti occorre tenere conto che siamo di fronte a giocatori talentuosi, ma nello stesso tempo vere e proprie star con un ampio pubblico e un grande business conseguente. Tutto ciò impatta sulla loro psicologica e li mette nelle condizioni di commettere degli errori comportamentali.

"Ho superato la depressione grazie all'Isola", Akash si racconta, ma la Blasi e Zorzi sono senza pietà

Francesca Cenci spiega che “il successo e la fama esasperano certi loro tratti personologici strutturali che li mettono nelle condizioni di esagerare, quindi il loro narcisismo diventa onnipotenza e la loro grande autostima degenera in egocentrismo. Questo fa si che metta in atto dei comportamenti maleducati, irrispettosi e che talvolta rasentino la patologia.” A questo punto Giuseppe Cruciani attacca: “Ronaldo patologico? La smetta di dare etichette.” Ovviamente la Cenci ribatte e cerca di spiegare che non ha dato etichette, le è stato chiesto un profilo psicologico e stava tentando di darlo, sottolineando che tutti la stavano interrompendo.

"Sarò la tua spina nel c**o, traditore!". Tensione alle stelle all'Isola dei Famosi

Già la scorsa settimana c’era stato uno scontro tra Francesca Cenci e Cruciani. Anche Ciccio Graziani insorge, dicendo che anche lui era infelice quando la squadra vinceva e lui non segnava, la psicologa invece afferma che ciò è segno di non essere un buon leader, ma il tipico campione che vuole brillare di luca propria e stare al centro dell’attenzione. Cruciani non è ancora d’accordo. Chiambretti come sempre è un ottimo giudice e cerca di rimettere ordine in studio, sottolineando la professionalità e le competenze di Francesca Cenci. Nuovo scontro lunedì prossimo?

Pole dance in intimo nero, Martina Crocchia supersexy fa impazzire il web

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.