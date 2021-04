Isola dei Famosi, lite furibonda tra Brando Giorgi e Ubaldo Lanzi: "Traditore, sarò la tua spina nel c**o"

12 aprile 2021 a

All’Isola dei Famosi 2021, lunedì 12 aprile, scontro violentissimo tra Brando Giorgi e Ubaldo Lanzo: “Vattene a fan**lo! Sarò la tua spina nel c**o”. La rabbia divampa in Honduras. Brando Giorgi si è isolato dal gruppo perché non riesce a entrare in sintonia: lui non li sopporta e loro ricambiano.

Ilary Blasi, nel corso dell’ottava puntata, gli chiede cosa è successo e Brando: “Non è un gruppo, è un branco. Mi hanno sempre dato bastonate, io sono sempre stato zitto quando mi rompevano le pa**e. Fin dall’inizio, Elisa Isoardi mi ha zittito in modo duro, io ci ho provato, ma quest’Isola è partita male. Qui ci sono due teste: Gilles e Valentina. Poi Angela, Andrea e Francesca”. Replica al vetriolo di Valentina Persia: “Non ha mai fatto niente, critica e basta. Ha un modo melenso di parlare, non mi deve chiamare ‘amore’ visto che non ci conosciamo e poi ha fatto l’infamata davanti alle telecamere di dire che volevo accendere il fuco con gli occhiali, ma sono convinta che se il fuoco si fosse accesso sarebbe stato zitto”.

Duro anche Andrea Cerioli: “E’ venuto a fare l’Isola o pensa di essere in un bed&breakfast?”. Ma il vero naufrago furioso è quello che non ti aspetti: Ubaldo Lanzo. Lo stilista cromatologo prende la parola e sfoglia il dizionario degli insulti: “Il signorino Brando ha sputato tre volte su di noi: quando era tra i burinos, poi tra i rafinados e ora su questo nuovo gruppo. Non va d’accordo con nessuno. Il santarello di sto ca**o! Meglio nemico che traditore, ricordatelo. Se ti vuoi fare la tua isola da solo, ti prendevi il tuo fuoco, la tua pentola e te ne annavi a fan**lo in fondo all’isola, qua nessuno è fesso! E ricordati che se resti sarò la tua spina nel c**o fino a che non esco”. La Blasi corre ai ripari: “Ubaldo, Ubaldo, calmati! Sono solo le 10 di sera, cerchiamo di usare un altro linguaggio”.

Su di giri perfino Camilla, la figlia di Brando Giorgi, che dallo studio inveisce contro Awed: “Sciacquati la bocca quando parli di mio padre, non è uno schifo d’uomo! Non ti permettere! Sciacquati la bocca”. Lo youtuber ribatte che deve contestualizzare: “L’ho detto perché non si era alzato a salutare Beppe Braida costretto al ritiro”. In studio, le opinioniste Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini si schierano con Brando “vittima”, più ficcante Tommaso Zorzi: “Usa la tecnica 'Raz Degan', ma quello era uno che pescava 8 pesci, 2 li mangiava e gli altri li ributtava in mare. Era uno che faceva tutto. Brando non fa niente: se vuoi staccarti, staccati, non stare a metà”.

