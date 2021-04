Amici, gossip clamoroso: Stefano De Martino e il debole per la ballerina, cosa si sa

Giorgia Peretti 12 aprile 2021 a

I fan di Amici non hanno dubbi e sui social aleggia il gossip di un presunto interesse di Stefano de Martino nei confronti della ballerina Martina Maliddi, della squadra Arisa- Cuccarini. De Martino è uno degli attuali giudici del serale assieme a Stash e il principe Emanuele Filiberto ma i giudizi dell’ex ballerino, a detta del pubblico, non sembrano incontrare un criterio oggettivo. Più volte anche la maestra Celentano ha accusato l’ex concorrente della scuola di votare con l’ormone e non con la giusta professionalità.

Proprio nella quarta puntata dello show di Canale 5, è scoppiata la polemica contro i giudici a seguito della terza eliminazione consecutiva di ragazzi che il pubblico riteneva molto più talentuosi di quelli salvati dalla giuria stessa. Parliamo del cantante Leonardo Lamacchia, del ballerino Tommaso Stanzani e della cantante Enula Bareggi, sulla cui eliminazione il pubblico si è fatto sentire sia in studio che sui social. Eppure, al centro del mirino delle rivolte dei fan è soprattutto l’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino. Durante la puntata, di sabato 10 aprile, a seguito di un giudizio sulla sfida di ballo tra Serena (allieva della Celentano) e Alessandro (alunno della Cuccarini) il pubblico ha espresso rumorosamente il proprio disaccordo in studio. Stefano questa volta affronta di petto i fischi del pubblico presente sugli spalti, rispondendo con livore: “Ragazzi, sono chiamato a dire quello che penso, non quello che pensate voi, mi spiace. Vi rispetto tantissimo, ma la sedia è una. Non c’è spazio per tutti”.

Chi sarebbe la ballerina al centro delle grazie di De Martino? I fan al termine della puntata hanno iniziato a fare ipotesi di un presunto interesse del giudice verso Martina Maliddi, la quale è al centro delle critiche della Celentano per le qualità artistiche appena sufficienti. Nonostante il pensiero comune la Maliddi non ha mai rischiato di lasciare la scuola di Amici. Per il popolo del web questo sarebbe da attribuire a Stefano che avrebbe un debole per giovane ballerina che assomiglierebbe per fisicità alla vecchia fiamma Giulia Pauselli, ora tra i professionisti della scuola di Maria De Filippi.

Dunque, se la danzatrice continua la sua permanenza nella scuola per il pubblico è soprattutto grazie ai voti favorevoli di De Martino che le eviterebbero lo scontro diretto contro “i veri talenti” di questa edizione. “Stefano e le allieve di Amici con il caschetto e la frangetta, da Giulia Pauselli a Martina una storia infinita" questo un tweet di un’attenta fan del programma. "Ormai l'abbiamo capito che se lei è ancora lì dentro è solo grazie a Stefano che vota con l'ormone", ha scritto qualcuno su Twitter. “La conferma dell'inciucio arriverà direttamente da Maria De Filippi: se ne parlerà e farà show vorrà dire che non c'è nulla, se resterà in silenzio vorrà dire che qualcosa c'è" digita con malizia qualcun altro.

