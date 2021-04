Amici, "ieri a casa mia..." La battuta piccante di Rudy Zerbi fa esplodere Arisa

Giorgia Peretti 11 aprile 2021 a

Durante la quarta puntata di "Amici" non poteva mancare il siparietto Rudy Zerbi-Arisa. I due professori si sono confrontati a suon di botta e risposta nella serata di sabato 10 aprile ma la battutta hot non è piaciuta alla cantante che è sbottata in diretta. Dopo i messaggi social con tanto di apprezzamenti per Arisa, Zerbi si è presentato in studio la sua consueta valigetta da cui ha tirato fuori i baffi posticci che indossava Arisa nella scorsa puntata e ha lanciato la prima frecciatina alla cantante: “Questi sono i baffi che Arisa ha dimenticato a casa mia ieri sera” ha esordito aggiungendo: “Ho anche le sue unghie, vedete”.

Maria De Filippi è scoppiata a ridere ma Arisa non ha apprezzato la sparata del discografico ed è sbottata gridando di rimangiarsi subito tutto. “Vedi Maria come mi maltratta..." denuncia Zerbi mentre Arisa lo minaccia: "Ti prendi tu le conseguenze di queste bufale che dici!”.

