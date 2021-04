Tommaso Stanzani a Verissimo, la frecciata ai giudici e la sorpresa dalla Toffanin

Sullo stesso argomento: De Martino si vendica, lo show contro la Celentano prima del Serale

Tommaso Stanzani, il ballerino eliminato nella terza puntata del serale di Amici 20 è ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 10 aprile. L’eliminazione di Tommaso è stata al centro di polemiche nelle ore successive alla messa in onda della puntata, il popolo del web si era scatenato denunciando l’ingiustizia commessa dai giudici.

L’intervista inizia ricordando i momenti migliori del percorso di Tommaso e gli ospiti in collegamento dagli studi di Amici sono i giudici di quest’ultima edizione: Stash, il principe Emanuele Filiberto e Stefano de Martino. I tre si sono complimentati con il ballerino della Celentano e hanno più volte ribadito la bravura e il talento del ragazzo. “Balli molto meglio di me quando ero ad Amici – dice De Martino - purtroppo noi giudici abbiamo dovuto fare una scelta forzata dopo i salvataggi dei professori” si scusa l’ex concorrente della scuola di Amici. Arrivano i complimenti anche di Emanuele Filiberto che prevede grandi progetti per Tommaso “sei un ragazzo talentuoso, farai strada”. La conduttrice fa notare come i giudici siano buoni nei commenti, ma la reazione di Tommaso è spiazzante “Sì, sono buoni ma mi hanno eliminato” questa la stoccata del ballerino mascherata da battuta.

Poi racconta le sensazioni dopo aver lasciato la scuola “Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo. L’eliminazione è stata inaspettata - racconta Tommaso - perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano”. Non mancano i momenti di confessione sulla sua vita privata, Tommaso Stanzani ha abbandonato la sua carriera da pattinatore professionista per dedicarsi al ballo “ho sacrificato tutta la mia vita per il pattinaggio artistico, poi ho scoperto che non ero più disposto a farlo” racconta il ballerino. Immancabile la domanda sul rapporto con i genitori anche loro pattinatori “Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler fare il ballerino. Inizialmente non condividevano la mia scelta perché ero diventato campione europeo di pattinaggio tre volte e questo sport ci regalava grandi soddisfazioni. Ma ora, per fortuna, ho anche il loro sostegno.”

L’ex concorrente di Amici si scopre avere anche un talento nelle imitazioni e tra la parodia di Alessandra Celentano e Maria De Filippi, la Toffanin lo stupisce con una sorpresa. Arriva il collegamento con Michele Merola, coreografo di fama internazionale che offre a Tommaso una borsa di studio di un anno per poter perfezionare il proprio talento. L’emozione ha sopraffatto il giovane ballerino che solo dopo svariati secondi di silenzio è riuscito a pronunciare un timido e tremolante “Grazie”.

