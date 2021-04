Sul coronavirus scontro totale, Sandra Milo se la prende con Pregliasco e Cecchi Paone

Francesco Fredella 11 aprile 2021 a

Tensione alle stelle. Cortocircuito in studio tra Sandra Milo, Pregliasco e Alessandro Cecchi Paone. Si parla di Coronavirus e l’attrice - in collegamento dalla sua casa- rivolge una domanda a Pregliasco. “Lei che lavoro svolge?”, chiede Sandra Milo. “Faccio il virologo e dirigo l’Istituto Galeazzi a Milano”, risponde Pregliasco. E Sandra replica: “Lei percepisce lo stipendio a fine mese? E sa quanta gente non ha da mangiare, non percepisce lo stipendio e ha esaurito i propri risparmi? Non ha mai pensato di dare una parte del suo stipendio a queste persone?”. Succede di tutto. Interviene Alessandro Cecchi Paone, che dice: “Non è colpa del professore, ma della malattia”.

Ma queste parole alimentano la tensione. E la Milo torna all’attacco: “Della tua disapprovazione non mi interessa, sei un intellettuale, non sei dalla parte dei poveri. Stai sempre dall’altra parte”. Allora Cecchi Paone risponde con freddezza: “Ma cosa c’entra il prof? Qui è colpa del virus. Riprendi il controllo!“. La d’Urso interviene e calma tutti: “Non alzare la voce Alessandro, piano!”. Il giornalista ribatte: “Aiutami tu allora”. La d’Urso chiede di abbassare i microfoni e poi si rivolge a Sandra Milo: “Capisco che sei una passionale. Se ti agiti però ho paura, visto che hai 88 anni. Poi di conseguenza Alessandro alza la voce e non mi piace”.

