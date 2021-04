Amici, "cosa gli fai cantare?" Il principe Emanuele Filiberto contro Arisa, la critica su Raffaele

Giorgia Peretti 11 aprile 2021 a

Scoppia la polemica sulle scelte delle canzoni dei cantanti di Amici. Nella quarta puntata del serale di sabato 10 aprile a fare il j’accuse è il principe Emanuele Filiberto, giudice della ventesima edizione del talent di Canale, che se la prende con Arisa. L’esibizione incriminata è quella che vede protagonista Raffaele con una versione velocizzata di “Umbrella” di Rihanna.

È il momento di scegliere tra Raffaele, cantante della squadra di Arisa e Deddy della squadra di Rudy Zerbi. Il punto va alla squadra Zerbi- Celentano con i voti a favore di Stash e del principe Filiberto. In un primo momento commenta Stash “Da Raffaele mi aspetto una precisione diversa e qui non c’è stata mentre in Deddy ho visto sincerità”. Ma la cantante lucana si ritiene comunque soddisfatta della performance del suo cantante “Bravo anche perché la musica è stata velocizzata. Ha tenuto il fiato”.

Inaspettatamente però, il principe si sbilancia nel giudizio e lancia una bordata ad Arisa: “Ma perché gli fai cantare queste canzoni? Fagli fare altri brani, non puoi assegnargli Michael Jackson o Rihanna è normale che poi lui non emerga in queste versioni. Nelle nostre teste ci sono le canzoni originali è un peccato, io lo stimo molto Raffaele è bravissimo ma non riesco a capire perché debba cantare queste canzoni!”.

Anche Rudy infierisce definendo l’esibizione di Raffaele a mo’ di sfottò una performance da piano bar: “Sto pezzo lo abbiamo ballato due anni fa al Perla Blu”. “Con tutte le bugie che stai dicendo stasera, stai perdendo di credibilità”, ribatte Arisa a Rudy mentre sembra incassare il colpo inflitto da Emanuele Filiberto: “fa questi pezzi perché gli riescono bene a mio avviso. Io mi prendo tutte le responsabilità ci mancherebbe ma non credo che Raffaele non si senta a suo agio nel cantare queste canzoni anzi credo gli piacciano.” Irrefrenabile il principe Filiberto che rimprovera ancora una volta la cantante “ho capito anche a me piace cantare Michael Jackson sotto la doccia ma ciò non significa che io lo faccia bene”. Insomma, il principe non ha risparmiato le critiche nei confronti di Raffaele e gli utenti del web sembrano condividere le affermazioni del giudice.

