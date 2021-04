Vera Gemma a valanga contro Gilles Rocca. Cosa le ha detto all'Isola dei Famosi

Giada Oricchio 08 aprile 2021 a

All’Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma a valanga su Gilles Rocca: “Ero impaurita da lui” e Francesca Lodo: “Valletta di serie C”. Su Playa Esperanza, l’isolotto che ospita le tre naufraghe alle quali è stata concessa una seconda possibilità dopo l’eliminazione al televoto, un’incontenibile Vera Gemma ha fatto il verso a Gilles Rocca per spiegare a Elisa Isoardi e Miryea Stabile il comportamento aggressivo dell’attore romano: “Una volta ho sentito un movimento nell’aria, ho capito che stava succedendo qualcosa e ho detto "Gilles che succede?" e lui "ssshh, sssshh, sta bbona, sta bbona". Io ho risposto "no, stai bbona lo dici al cane, dimmi che succede" e lui irritato "ti ho detto che devi stare zitta...ooohhh".

La Isoardi e la Stabile l’hanno interrotta per confermare che Rocca si rivolge alle persone in quel modo: “E’ uguale!”. Vera ha proseguito raccontando che un giorno c’era una pergamena da leggere e che lui la voleva escludere per andare a prenderla e leggerla davanti alle telecamere così da mettersi in mostra. Ingenuamente gli ha detto: “Ah...ok vai, vai...e lui mi ha risposto "non me fa ste cose davanti alle telecamere come se io volessi anna’ a prendere la pergamena, un le fa queste cose con me, ao’, hai capito?!"...Nooo, erano 45 minuti che stava lì e cercava di cacciarmi. Impaurita mi allontano e lui per non prendere la pergamena dopo aver fatto questa scena, chi ci manda? La va a prendere la valletta”. E qui Vera Gemma si è scagliata contro Francesca Lodo: “Va a prenderla la valletta Francesca. E con valletta non offendo tutte le vallette della storia, offendo lei e basta perché io amo le vallette che hanno fatto la storia della televisione. Lei è proprio valletta di serie C. Comunque prende la pergamena e la porta a Gilles che poi viene da me e mi fa "oh un t’azzardà mai più eh… oh…oh...un t’azzardà"… un gioca’ con me".

Tutto questo puntandomi il dito e agitandolo a due cm di distanza dal viso come una minaccia. E’ da lì che ho deciso che era guerra. A me non dai ordini, non mi minacci e non hai atteggiamenti aggressivi. Ho detto basta anche se non ancora convinta sono andata a parlargli per chiarire, gli volevo spiegare che non mi può imporre di tacere perché per carattere non lo faccio e lui mi ha risposto che non dovevo parlargli. Da quel giorno non mi ha più rivolto la parola. Ho provato a parlargli ma non mi rispondeva, non c’è stato modo di chiarire o avere un rapporto. Non mi ha più parlato e ha iniziato a fare tutto un gruppo contro di me”. Elisa e Miryea hanno concordato sulla gravità dell’episodio: “E’ un gran peccato sentire queste cose, non è bello”.

