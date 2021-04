Isola dei Famosi, "non è tonta come Elisa Isoardi". Lo sfogo e la cannonata contro i naufraghi

Giada Oricchio 08 aprile 2021 a

“Isolde Kostner non è tonta come Elisa Isoardi che ci casca sempre”. All’Isola dei Famosi 2021, spietato taglia e cuci di Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile, uscite temporaneamento dal gioco e confinate sull’isolotto di riserva Playa Esperanza, contro Gilles Rocca e il resto del gruppo naufragato in Honduras.

Al giorno 23 sull'Isola dei Famosi iniziano a cadere le maschere. Elisa, Vera e Miryea sono le tre naufraghe eliminate dal televoto e che hanno accettato di restare in gioco lontano dal gruppo principale. Le tre donne si trovano a Playa Esperanza e davanti al fuoco, Miryea ha espresso la sua opinione su alcuni concorrenti: “Gilles è un finto perbenista, mentre ho passato poco tempo con la Lodo” e Vera Gemma sarcastica: “Non ti sei persa niente! Gilles invece non lo sopporto, mi ha fatto certe storie, mi ha zittito in malo modo e mi è venuto vicino con il dito a dirmi di non metterlo più in cattiva luce davanti alle telecamere quando io non ci pensavo proprio. Io non ho santi, non ho padroni, nessuno mi può dire cosa devo fare e infatti me ne sono fregata e l’ho nominato”.

La Stabile ha continuato il taglia e cuci: “Credevo che Angela Melillo fosse buona, tranquilla, invece gioca nel suo ruolo di finta buona, non la vedo sincera al 100% , Roberto (Ciufoli, nda) mi ha un po’ delusa però credo che sia una brava persona, Brando così così”. Elisa Isoardi pendeva dalle labbra della giovane naufraga finché non è sbottata: “Avessi io il coraggio di dire quello che dici tu! Sei una grande. Io non posso perché mi disegnano in un altro modo (ride, nda). Mi disegnano buona. Ma a questo punto dico che hai ragione, parla e io annuisco. Brando si è dato una calmata, ma io ho anche capito la sua ironia, gli altri invece volevano già rinominarlo in nome di una pace di gruppo apparante. Gilles invece fa il leader ma non apre bene nemmeno i cocchi, ha rovinato le lame di tutti i coltelli con il suo metodo. Miryea, siamo qui ai tuoi piedi, adesso fai tremare l’isola, ma sono d’accordo con te su tutto. Ti spieghi perfettamente. La verità è che io ci casco sempre, è il sunto della mia vita, ci casco sempre”.

Vera Gemma ha sottolineato che non le volevano bene, ma che la temevano per la vittoria finale e la Isoardi con fare teatrale: “Attenzione però… ora è entrata Isolde Kostner che non è buona e cretina come la Isoardi e vi ho detto tutto. Io sono buona, tonta, credulona. Lei è una con due palle così… ci credo molto in lei, è una sportiva… io invece ci casco sempre, sempre, è la storia della mia vita. La verità è che io a Gilles non avrei nemmeno dovuto rivolgere parola, sono stata fin troppo buona a parlargli di nuovo… poi quando ero lì ho sentito cose su di me… ma fa niente, va bene così… si scannassero tra di loro…”.

