Isola dei Famosi, Brando fuori, Fariba mortificata e la produzione umilia il cast

All'Isola dei Famosi 2021 esplodono i conflitti: Brando Giorgi abbandona il gruppo, Fariba Tehrani finisce sull'orlo di una crisi di pianto, Valentina Persia urla. E intanto la produzione del surviving game "umilia" il cast mandando un indigeno a Cayo Cochinos per una cosa mai successa in 15 anni di Isola.

Al giorno numero 24 in Honduras succede di tutto a Cayo Cochinos. La mattina, Brando Giorgi ha riunito i compagni d’avventura e ha comunicato loro: “Ho pensato molto in questi giorni, anche la notte. Se rimango così mi prende male, vorrei un po’ estraniarmi dal gruppo. Fin dall’inizio è stato tutto abbastanza complicato, probabilmente non sono adatto al gruppo, ci sono dinamiche che purtroppo non riesco a capire e nelle quali non riesco a inserirmi quindi ci saranno delle cose in comune come il fuoco perché non posso accendermelo da solo, ma darò il mio contributo. Per il resto io me ne sto di là e quando parleremo vorrei avere le telecamere di fronte non perché dirò cose eccezionali, ma perché non voglio fraintendimenti. Se volete chiarire qualcosa, venite là e ne parliamo”.

Andrea Cerioli, che il giorno prima gli aveva dato del furbo e del paraculo a seguito di un alterco per le presine finite per errore nel fuoco, gli ha risposto: “Io venire là? Alzarmi dal gruppo e venire là?! Sai quando mi vedi? Mai. Il tuo atteggiamento non mi piace, è viscido” e poco dopo parlando con Awed: “Mi ha fatto ridere che abbia detto che si fa la sua isola, ma il fuoco lo dividiamo, Eh no, te lo fai e te lo curi. Pensa che cretino, ero pure preoccupato che quando diluviava aveva problemi a ripararsi” e lo youtuber: “Ma che te ne fotte!”. Angela Melillo, invece, ha domandato a Brando il motivo di questa autoesclusione e quello ha ripetuto si essere impossibilitato a trovare un’armonia. Francesca Lodo gli ha detto che non ci aveva provato e l’attore: “Ma chi te lo ha detto? Ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Con te non l’ho fatto? Ma con te nemmeno ci provo!”. E così la Lodo si è alzata e se n’è andata offesa urlando: “Non so dove voglia arrivare!”. Più alterata e graffiante Valentina Persia: “Ma tu hai mai analizzato che il tuo modo di porti è sempre quello del consiglio non richiesto? Io sono sei ore che faccio il fuoco con il legno, arrivi tu e dici che non è legno buono. Per te è un buon consiglio, per me è una rottura di cog**oni”. Ma Brando ha contro ribattuto: “Il tuo intento era quello di far vedere che lo accendevi quando arrivavano le telecamere e quando si allontanavano lo facevi con l’occhiale. Non è vero che hai chiesto a noi di vedere quando arrivavano le telecamere per nascondere l’occhiale?”, “Stai ca**ndo fuori dal vaso! La tua supponenza va oltre le cose che dici. Sì ho fatto la furba, si è acceso? No! La verità è che di noi non ti piace nessuno. Questa cosa di isolarti falla durà fin quando non esci. Te lo abbiamo detto tutti che sei una rottura di pa**e”.

Gilles Rocca ha difeso la Persia: “Fermati, non continuare a parlare e attaccare Valentina”. Ma Giorgi non ha voluto saperne: “Ho 55 anni e mi prendo le mie responsabilità. Baci, abbracci e tanta serenità”. La Lodo ha trovato da ridire perché Brando prendeva foglie di palme e legni per farsi la capanna togliendoli a loro, ma ancora una volta Rocca ha fatto da paciere: “Va beh, c’è una foresta intera, dovrà pure ripararsi!”. Paul Gascoigne, invece, si è schierato con l’attore romano: “Tu hai avuto grandi pa**e a dire quello che hai detto prima. Non mi piace quando sono quattro contro uno, sono senza pa**e. Hai fatto bene a parlare, non è come dicono loro”.

In questo clima di tensione, la produzione ha fatto recapitare una pergamena in cui comunicava l’arrivo del pescatore Thomas per insegnare loro a pescare visto che in 15 edizioni di Isola non era mai successo che i vip naufraghi prendessero zero pesci (la Blasi, lunedì scorso, li ha definiti “pippe al sugo”). Le tecniche dell’honduregno hanno dato subito i primi pesci e le più brave sono state le donne. Tuttavia la pesca miracolosa non ha calmato gli animi. Fariba Tehrani, poco apprezzata dal gruppo, ha deciso di cucinare il riso, ma ha sbagliato le proporzioni ed è venuto cattivo. I compagni di avventura glielo hanno fatto pesare. Per Angela Melillo era un “pappone attaccato e incrostato”, per Roberto Ciufoli: “mai più nella vita, metà è attaccata alla pentola”, per Andrea Cerioli “faceva ca**are, il più cattivo mai mangiato, sapeva di pesce morto, mangiarlo anche stasera? Che schifo”, per Gilles Rocca: “Pessimo, pessimo, immangiabile e senza sale. Quando c’è qualcosa che funziona, deve continuare a farla chi la sa fare”. Solo Ubaldo Lanzo l’ha consolata: “Non ti preoccupare, può succedere, la prossima volta lo faranno loro”. In confessionale, nuova frecciata di Brando Giorgi al gruppo: “Fariba ha cucinato, ma le hanno messo talmente tanta tensione addosso che ha sbagliato. QUESTO è il gruppo”. La mamma di Giulia Salemi si è scusata e si è detta pronta a “risarcirli” con i due pesci che aveva preso, ma in confessionale stava per piangere: “Mi hanno criticato tanto nonostante le scuse e i pesci regalati. Dopo un’ora ancora pettegolavano. Si sono accaniti, se volevano mortificarmi ci sono riusciti”.

