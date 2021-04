Cristiano Malgioglio, che gaffe a Domenica In. Prende il microfono e... Mara Venier lo gela

Giorgia Peretti 04 aprile 2021 a

a

a

Grasse risate per Mara Venier e il paroliere Cristiano Malgioglio che è ospite del suo salotto a Domenica In nella puntata del 4 aprile, giorno di Pasqua.

Il cantante per l’occasione si è presentato in un completo rosso e con un paio di occhiali da sole molto grandi, ad accoglierlo la piccola orchestra di Zia Mara che accompagna la sua entrata sulle note di “Mi sono innamorato di tuo marito”. Il cantante entra in scena e inizia a cantare la prima frase della sua iconica canzone ma dopo poche note si blocca e Mara Venier interrompe l’esibizione. “Ho gli occhiali da sole, non riesco a leggere bene e non mi ricordo niente…” dice Malgioglio. “Ma togliti quegli occhiali!” gli urla Mara Venier, “non posso questo è il mio personaggio” controbatte Malgioglio. La conduttrice lo fa accomodare e ridendoci su e gli confessa che lei preferisce la persona e non “il personaggio”.

Nell’intervista, infatti, ad emergere è stata proprio la persona, Cristiano Malgioglio svela un aspetto intimo nel salotto di Mara Venier “ero molto timido - racconta il cantante - la musica mi ha salvato dalla depressione”. Nel contenitore televisivo di Rai 1, Malgioglio si apre e lascia intendere come i suoi look eccentrici e i suoi grandi occhiali siano un modo per mascherare la sua timidezza.

Il cantante ha condiviso anche un difficile momento della sua vita. Qualche anno fa ha scoperto di avere un melanoma che grazie all’aiuto dei medici è riuscito a sconfiggere ribadendo più volte di essere stato miracolato. “Avevo una sofferenza dentro di me. Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”.

Poi il momento sentimentale, Zia Mara è riuscita a rintracciare la fiamma di Malgioglio. “Non vedo l’ora di rivedere il tramonto sul Bosforo insieme a te. Ti aspetto” questa la cartolina arrivata direttamente dalla Turchia. I due non si vedono dallo scoppio della pandemia spiega il cantante. L’intervista si conclude con un duetto tra Malgioglio e Mara sulle note di “Cocktail d’amore” ma senza occhiali stavolta! Saluta il pubblico e se ne va via con l’uovo di Pasqua gigante dietro la sedia della conduttrice.

