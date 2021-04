Pio e Amedeo fanno infuriare le femministe. Dal catcalling ai lecchini di Draghi, terremoto ad Amici 20

Giorgia Peretti 04 aprile 2021 a

a

a

È di nuovo l’ora dell’ironia di Pio e Amedeo sul palco di Amici 20 che nella terza puntata del serale del 3 aprile arrivano da Maria De Filippi in sella ad una bici. In stile C’è posta per Te consegnano ufficialmente l’invito alla padrona di casa per il loro prossimo appuntamento su Canale 5 con “Felicissima Sera”.

Amici 20, dispetti e litigi in studio: come si presenta Arisa al terzo serale

Non si fanno attendere troppo le battute del duo comico che stavolta se la prendono con Mario Draghi e ironizzano sul tema caldo del momento: il catcalling. I due iniziano ricordando con nostalgia le conferenze stampa in diretta nazionale dell’ex premier Giuseppe Conte. “L’anno scorso tutti contro Conte a dire che stava sbagliando ora arriva Mario Draghi e cambia tutto. Quanto è bravo Mario, quanto è bello Mario tutti i politici a fare i lecchini, stanno tutti zitti ma alla fine sempre chiusi in casa stiamo” esordisce uno dei due “Ma chi l’ha visto poi Mario Draghi?”. “Ma infatti, io alla fine rimpiango Conte creava sempre un evento televisivo sembrava che giocasse la Nazionale” risponde l’altro. “Questo manco si fa vedere sta chiuso in casa come Mina. Non lo vedi mai”.

Amici 20, il like della Celentano è un caso. "Pagliacciata", terremoto nel programma

Poi l’intervento schierato per le riaperture delle scuole “i bambini non ce la fanno più, vogliono tornare a scuola”. “Mia figlia sta sclerando ha fatto un disegnino -racconta Pio- ha fatto il sole e lo stava colorando, io gli ho chiesto di che colore fosse e lei mi ha risposto: è giallo rinforzato papà!”.

Arisa baffuta? Rudy Zerbi non fa una piega: mi fai sesso anche così

Immancabile, infine, il riferimento al fenomeno esploso durante questa settimana: il catcalling (i commenti indesiderati degli uomini nei confronti di una donna per strada). L’ironia dei due esplode così sulla delicata tematica che sta dividendo l’opinione pubblica: “non si può più fischiare e dire 'oh, bella'” dice Pio, poi interviene subito Amedeo: "Maria, noi c'abbiamo costruito una carriera su questa cosa. Ma è giusto? Io non sono più libero di andare dalla ragazza e dire 'signorina, amore mio'. È reato?". Tra i due, è Pio il più politically correct anche se trapela il tono ironico: "No, non si può più fare, poi escono fuori le associazioni. Non si può più dire, è giusto".

Poi Amedeo incalza col racconto della storia d’amore degli zii conosciuti grazie a uno “stoppaggio per strada” i quali ora hanno tre figli e sono diventati nonni. “Dobbiamo sterminare le famiglie per questa cosa qua?” chiede al pubblico di Amici. Mentre in studio il pubblico sembra divertirsi quello da casa sui social invece monta la polemica sulle battute dei comici ritenute poco eleganti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.