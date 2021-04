Belen Rodriguez, gossip bomba. Matrimonio flash con Antonino Spinalbese, e sapete chi li sposa?

04 aprile 2021 a

Bomba di Roberto Alessi che lancia la notizia più attesa dal mondo del gossip. I protagonisti sono Belen Rodriguez e il suo compagno Antonino Spinalbese e l'indiscrezione è di quelle clamorose.

GIà perché "la coppia più bella del mondo", come scrive Alessi su Libero, starebbe per convolare a nozze. Gli indizi ci sono tutti. "Spinalbese, ha lasciato la sua professione di parrucchiere per Belen Rodriguez, e ha fatto bene. Si amano all'inverosimile, lei è la bellezza scesa sulla terra ed è pure simpatica. Lui non la fa certo sfigurare", si legge nell'articolo.

Ma non è tutto. L'ormai ex coiffeur è infatti pazzo anche di Santiago, il bambino che la showgirl ha avuto dal ballerino e conduttore Stefano De Martino. "E ora mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell'arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno. Sindaco di Milano Beppe Sala manda subito in tintoria l'abito buono", scrive Alessi che aggiunge il dettaglio che a sposare i sue bellissimi possa essere il sindaco di Milano.

Fiori d'arancio ma non solo per Belen e Antonino. Perché in rampa di lancio c'è anche Manuela Arcuri, fidanzata da ben undici anni con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio, Mattia, nato l'8 maggio 2014. "Ma già nel 2011 si erano sposati a Las Vegas, una roba segreta, forse mai registrata, ma ora, che la loro creatura ha dieci anni, hanno deciso di sposarsi per davvero ed è per me una bellissima notizia. Manuela è una ragazza d'oro, buona e per bene (con questo non vuol dire che non abbia vissuto) e merita tutta la felicità di questo mondo. Auguri!".

Finita qui? Neanche per sogno. "Mi assicurano ancora che Daniele Scardina, in arte, sul ring come pugile, King Toretto, ha una bellissima che vede e frequenta, ma evidentemente il ricordo di Diletta Leotta è ancora forte e ne ha parlato: 'Spero sia felice... Ero innamorato'", rivela Alessi. Volta pagina, il pugile iper-tatuato. "Per sempre", assicura il giornalista. Auguri.

