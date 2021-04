Cosa è successo dopo il Covid, Elettra Lamborghini a luci rosse: "Non pensavo ad altro..."

04 aprile 2021 a

Non pensava ad altro, Elettra Lamborghini dopo la guarigione dal Covid. A cosa? Be', la confessione a Verissimo sabato 3 aprile è degna dell'ereditiera, cantante e opinionista dell'Isola dei famosi.

La Lamborghini è stata ospite dell’ultima puntata della trasmissione di Silvia Toffanin per parlare dell'Isola dei famosi, reality di Canale 5. Elettra ha ritardato il suo esordio da opinionista proprio a causa del coronavirus dal momento che l'ereditiera è stata contagiata proprio pochi giorni prima della puntata d'esordio.

E così la Lamborghini ha ricordato i giorni di clausura e preoccupazione spiegando come non siano stati momenti facili. “È anche venuto a mancare il mio cagnolino durante il Covid, me lo sognavo ogni notte. Però per fortuna è durato poco”, ha detto ricordando al pubblico di non abbassare la guardia con le misure di sicurezza per contrastare la diffusione del virus. Ma non poteva mancare la confessione hot in perfetto stile Elettra Miura. La domanda della Toffanin verteva sulla fine dell'isolamento e il ricongiungimento con il deejay Afrojack. “Come è stato riabbracciare mio marito dopo l’isolamento? Molto focoso, perché non pensavo ad altro" dopo il Covid.

Passata la paura e soddisfatte le voglie post-Covid la Lamborghini è entrata in grande spolvero nel cast dell'Isola. Nella sesta puntata, utimo episodio dell'esuberante partecipazione, ha fatto parlare di sé sbottando. “Ma che stron**ta è questa?”. Dopo due settimane, la fame si fa sentire facendo litigare i naufraghi, specie se qualcuno viene dimenticato. La leader Angela Melillo non si era accorta di aver fatto le porzioni di riso lasciando fuori Miryea Stabile che ha avuto una crisi di pianto. Ilary Blasi aveva chiesto come fosse stato possibile e la Melillo si era scusata per la terribile distrazione: “Non è che mi sono dimenticata di dare il riso, ci mancherebbe, l’avevo fatta la porzione, ma poi non l’ho più vista. Non c’era, era al confessionale...”. E così Elettra Lamborghini era sbottata: “Ma che stron**ta è mai questa scusa? Guardate che così esce fuori il vostro brutto carattere!”. Colpita e affondata.

