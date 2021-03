Amici, Lorella Cuccarini difende Martina e fa a pezzi Alessandra Celentano: "Solo insulti, tu ci godi"

Giorgia Peretti 28 marzo 2021 a

Continuano le scintille tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, entrambe professoresse di danza nell’ultima edizione di Amici. Tra le due professioniste non scorre buon sangue e dall’inizio del serale, le liti del sabato pomeriggio si sono trasformati in cazzotti con le maestre che a suon di guanti di sfida se le danno di santa ragione (a parole) per difendere ognuna le ballerine della proprio gruppo.

Nel corso della puntata di sabato 27 marzo Martina Maliddi, caschetto nero ed energia esplosiva nelle danze latinoamericane, finisce ancora una volta nel mirino della Celentano. Secondo l’insegnante di classico occuperebbe il posto abusivamente nel programma. "Per me è negata, lo penso e lo dico" afferma la Celentano.

A rispondere alle dure critiche della maestra interviene persino il giudice di Amici 20 Stefano de Martino, supportato dal principe Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. “Penso che onestamente non sia utile dirlo a una ragazza di 20 anni. Si può esprimere un parere positivo o negativo. Non contesto il contenuto ma il modo" ha spiegato De Martino. "Bisogna dire le cose come stanno, qui nessuno le dice. È un pensiero mio ma non solo mio. Non si può dire una cosa dura con il sorriso. Non illudere importante" ribatte la Celentano.

Pronta la risposta della materna Cuccarini: "Non bisogna insultare" sbotta. "C'è modo e modo, tu sei abituata a questa arroganza con i giovani. Bisogna pesare le parole, puoi dire quello che vuoi ma devi pesare le parole". Parte la sfida tra Martina e Serena, l'allieva della Celentano, la quale ha proposto una coreografia quasi di classico, pur sapendo che Martina non ha mai studiato danza classica.

La prof Cuccarini è furiosa: “Sei troppo furba. Tu ti diverti a mettere i ragazzi sulla botola, vederli cadere e godi pure di questo. Io non te lo permetto”. “Adesso vedrete una versione diversa - sottolinea la Celentano - Perché la signora Cuccarini ha deciso di modificare i passi. Quindi vedrete una coreografia falsificata in maniera clandestina”. Serena vince ma è abbastanza banale vincere così” interviene ancora il giudice ballerino. “Si può vincere con più stile” ammonisce De Martino gelando la severissima Celentano.

