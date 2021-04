Isola dei Famosi, Andrea Cerioli sbotta con Ilary Blasi: "Perché sto facendo la figura del morto"

Giada Oricchio 02 aprile 2021 a

a

a

Dramma Andrea Cerioli nella sesta puntata de “L’Isola dei Famosi”, giovedì 1 aprile, su Canale 5: “Sto facendo la figura del morto. Ho sbagliato reality show”. Durante la diretta, intorno all’una, l’ex tronista Andrea Cerioli è andato nella postazione delle nomination scuro in volto, Ilary Blasi, che era stata informata dalla produzione del malessere del naufrago, lo accoglie così: “Ciao, tutto bene? Mi volevi dire qualcosa? No? Sei sicuro?” e Cerioli attacca un bottone senza fine: “Sì ti devo dire qualcosa, ho fatto dei reality e penso di essere la persona più lontana dall’essere una persona triste e non giocosa. Con i ragazzi qua, rido e scherzo con tutti. Penso che non mi abbia nominato nessuno. Ho sempre una carezza per tutti, ho una parola carina per tutti quanti, semplicemente non aspetto la telecamera. Non l’aspetto e non cero di creare a tutti i costi una dinamica. Ci sono due telecamere in spiaggia e sono impegnate per chi si mette in mostra. Io cerco di fare il mio ed esserci per tutti quanti. Il momento in cui piango può essere plateale e quindi ripreso, il momento di una carezza no”.

"Chiudiamola qua". Panico Elisa Isoardi: la reazione davanti a Ubaldo e Fariba

Ilary Blasi lo interrompe nel tentativo di arrivare al sodo: “Ma perché mi stai dicendo tutto questo?!” e l’isolano polemizza: “Perché conosco benissimo la mia fidanzata Arianna e se mi dice che sto facendo la figura del morto vuol dire che non sono adatto a fare questo tipo di reality. Io sono qui e sono tutt’altro che morto”. La Blasi cerca di spronarlo: “Ma no, non stai facendo questa figura, abbiamo visto che sei molto sensibile, ma oltre la sensibilità, avrai anche una certa personalità, noi ti chiediamo solo di tirarla fuori, magari hai bisogno di un po’ più di giorni però a volte i giorni stringono e ti devi far conoscere quanto prima”. Cerioli scuote la testa, dissente e si innervosisce: “Penso di aver fatto il cretino h24 con tutti, credimi mi conosco, scherzo, mi diverto, ma se di me arrivano due clip dove piango, forse non è il reality fatto per me e dovevo dare retta agli amici che mi sconsigliavano di farlo perché non era adatto a me”. Ilary lo smentisce un po’ spazientita: “Ma nooo, piangere non significa solo debolezza”. Cerioli continua la tiritera sbuffando: “Piangere è la cosa più bella e umana che una persona possa fare, non è questo il mio problema, il mio problema è che non riuscirò mai ad aspettare una telecamera per parlare male di qualcuno, se ho bisogno di fare una carezza a qualcuno gliela faccia senza aspettare la telecamera”.

"Ma la figlia di Fedez e Ferragni..." Awed ferma l'Isola: la domanda in diretta spiazza Ilary Blasi

La Blasi non ne può più del dramma di uno svalvolato Andrea: “Ma pensa al tuo percorso invece che alle telecamere” e Tommaso Zorzi: “Le telecamere fanno parte del gioco, non è un reato aspettarle se fai un reality, altrimenti ti fai una vacanza su un’isola”. Cerioli è quasi sul punto di piangere, ma non molla: “Perfetto, non fa per me, non sono plateale, non ci riesco, quindi non sono adatto a questo tipo di format”. Sembra che da un momento all’altro voglia annunciare il ritiro, ma non lo fa. La conduttrice gli ripete che la personalità non si vede tramite gesti plateali e scrive la parola fine al dramma notturno: “Fammi la tua nomination così vediamo se…”, Andrea Cerioli rosica e con aria indisponente nomina Daniela Martani: “E’ estremamente egoista e guarda solamente il suo”. La Blasi lo ringrazia e lo congeda, ma lui va via arrabbiato, senza rispondere e a testa bassa.

Andrea Cerioli era stato presentato in pompa magna come l’uomo alfa, definizione abusata per dire che uno è forte, intelligente, determinato e dotato di carattere. Ma invece di andare a spaccare la legna e prendere i pesci con i denti, si è lamentato per i disagi, tranquillo e sentimentalone fino alle lacrime. Per questo è stato un po’ preso in giro dallo studio (alcune battute si potevano evitare, nda), ha covato insoddisfazione per un’immagine di sé che corrisponde alla realtà ed è esploso.

La vegana Martani e Drusilla in nomination. Myrea resta con Vera Gemma e rientra Gascoigne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.