Er Faina "smonta" il cat calling di Aurora Ramazzotti. E sui social i fischi li becca lui

Bufera sui social per il commento di Damiano Coccia alias "Er Faina". Lo youtuber e influencer paladino dell'anti-politically correct fa discutere con un'intemerata sulla scia della denuncia di Aurora Ramazzotti, la conduttrice figlia di Eros, contro il cat calling, ovvero i fischi in strada alle donne.

"Per due fischi il cat calling. io non so dove andremo a finire. Posso capire se ti rompono o insultano, ma se dici a una 'A fantastica' mica è un insulto", sbotta Er Faina in una diretta Instagram.

Lo youtuber ed ex concorrente del reality delle coppie Temptation Island non si smentisce: "Posso capire se uno, che ne so stai a passeggiare e te rompe..., o te insulta, ma se passa una e vedi du belle gambe e le dici 'a fantastica...' per due fischi il cat calling... io non so dove andremo a finire. Io ripeto, se qualcuno te viene la e te tocca, te fa so' d`accordo con te, ma se uno ti dice a bella…".

L'argomento è delicato e anche tra i follower del ruvido yotuber monta la protesta. "Raga è sotto inteso che il mio discorso di prima vale per i ragazzi, certo che se uno di 60 anni dice a una di 16 anni 'a bella', gli tiro la scarpa io" precisa Damiano "Er Faina" che in un'altra story chiede il supporto della nonna. "Se uno passa con la macchina e te fischia "a bella", te che fai?" le ha domandato e la donna: "Li ringrazio".

"Qualcuno è arrivato a dire che sono pericoloso solo per il semplice fatto che se uno fischio e dica a bella a una ragazza per strada sono pericoloso manco facessi parte del cartello di Pablo Escobar, io non so se ride o piagne, vado a vivere in Nuova Zelanda, tipo Signore degli anelli, lì non si offende nessuno" argomenta. E ancora: "Io non posso dire quello che ho detto mentre loro possono dirmi che mi danno fuoco, che mi devono rinchiudere, altre persone che mi augurano di tutto e di più, this is Italia", denuncia.

Ma l'intemerata non ha l'effetto sperato. Su Twitter Er Faina schizza al primo posto tra i trending topic. Sul social si sprecano le proteste e i tweet indignati: "Er Faina non sa come ci si sente a camminare da sola con la paura che qualcuno possa darti fastidio, ad accelerare il passo quando vedi un gruppo di ragazzi, a non poter indossare cosa si vuole perché “non si sa mai”. Provasse a non ragionare con il c**o prima di parlare", scrive un'utente.

Il caso è scoppiato dopo la denuncia di Aurora Ramazzotti che sui social si è sfogata dopo un brutto episodio. La conduttrice tv è stata fatta oggetti di fischi di apprezzamento mentre camminava per strada. "Ci rendiamo conto che nel 2021 succeda ancora di frequente il fenomeno del cat calling?" ha detto lanciando l'espressione, fino a ieri poco utilizzata in Italia. "Un fenomeno che ha come oggetto complimenti di cattivo gusto rivolti per strada a donne. Sono l'unica a esserne vittima costantemente nonostante mi vesta abbastanza da maschiaccio? Appena mi metto una gonna o mi tolgo la giacca sportiva, come in questo caso, devo sentire i fischi, i commenti sessisti, le schifezze".

